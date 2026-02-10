인태연 소진공 이사장, 설맞이 전통시장 방문

소상공인시장진흥공단(이하 소진공)은 인태연 소진공 이사장이 설 명절을 맞이해 대구의 서문시장과 칠성시장을 방문했다고 10일 밝혔다.
인 이사장은 시장을 둘러보며 성수품 수급 상황과 가격 동향을 점검하고, 설맞이 장보기로 김, 곶감 등을 구매하며 설을 준비하는 시장 상인들의 애로사항을 청취하고 격려했다. 이어 상인회 관계자 및 상인들과 함께 민생 현안과 현장 애로 및 건의 사항 및 시장 활성화 방안 등을 논의하는 간담회를 개최했다.
간담회에 참가한 상인은 “설 명절을 앞두고 방문객이 집중되는 시기에 안전과 화재 예방을 위해 각별한 주의를 기울이고 있다”라며“청결하고 쾌적한 환경을 조성하여 전통시장을 이용하는 고객들께 최상의 서비스를 제공하겠다”라며 의지를 전했다.
또 다른 상인은 “지속해서 활기 도는 시장을 위해선 단기 지원이 아닌 맞춤형 지원이 필요하다”라며 “지역 자원과 상권을 연결한 다양한 지원책을 마련해주길 바란다”라고 건의했다.
이후 인 이사장은 대구경북지역본부를 방문해 주요 업무 및 현안을 점검하고 직원 간담회를 진행하며 현장 직원들의 노고를 격려했다.
인 이사장은 “설 명절을 맞아 전통시장에서 장을 보며 가계 부담도 덜고, 이웃 상인들과 온기를 나누는 따뜻한 명절을 보내시길 바란다”라고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
