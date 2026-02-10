본문으로 바로가기
경제
두산퓨얼셀-LG전자, 수소연료전지 폐열 활용 신사업 협력 MOU 체결
동아일보
업데이트
2026-02-10 15:12
2026년 2월 10일 15시 12분
입력
2026-02-10 15:11
2026년 2월 10일 15시 11분
김재형 기자
크게보기
두산퓨얼셀 이승준 영업본부장(오른쪽)이 LG전자 이광원 어플라이드사업담당과 기념사진을 촬영하고 있다.(두산퓨얼셀제공)
두산퓨얼셀과 LG전자가 수소연료전지 폐열을 활용한 에너지 효율 극대화 신사업에 협력한다. 양사는 9일 업무협약(MOU)을 체결하고, 두산의 수소연료전지 주기기에 LG전자의 히트펌프 및 냉난방공조(HVAC) 기술을 결합한 융복합 시스템을 구축하기로 했다. 이번 협력으로 수소연료전지 가동 시 발생하는 열을 데이터센터 등 전력 다소비 시설의 냉난방에 재활용해 에너지 효율을 대폭 높일 것으로 기대된다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
