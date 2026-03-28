한강, 노벨상 이어 전미도서비평가협회상

소설 ‘작별하지 않는다’로 수상
협회 “4·3 트라우마 섬세하게 그려… 묘한 분위기 자아내 꿈처럼 긴 여운”
김혜순 시인 이어 한국인 두 번째… 한강 “우리 안의 빛 굳건히 붙들길”
소설가 한강이 장편소설 ‘작별하지 않는다’로 미국 전미도서비평가협회상(NBCC)을 수상했다.
전미도서비평가협회는 26일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 열린 시상식에서 ‘작별하지 않는다’(영어 제목 ‘We Do Not Part’)를 소설 부문 ‘2025 최고의 책’으로 선정했다고 발표했다. 협회는 이 작품에 대해 “눈이 부실 정도로 음울하고 황량한 날씨와 속삭이는 듯한 문장들로 가득한 작품”이라며 “제주4·3사건의 트라우마를 섬세하게 그려냈다. 예술적인 묘한 분위기를 자아내며 압도적인 꿈처럼 긴 여운을 남긴다”고 평했다.
전미도서비평가협회상은 번역서를 포함해 미국에서 영어로 출판된 도서 가운데 가장 뛰어난 작품을 선정해 수여하는 상으로 미국 언론·출판계에 종사하는 도서평론가들이 심사한다. 퓰리처상·전미도서상과 함께 미국 3대 도서상으로 꼽힌다. 시상은 소설·논픽션·전기·자서전·시·비평 등 6개 부문에서 이뤄진다.
한국 작가가 이 상을 수상한 것은 2024년 김혜순 시인의 시집 ‘날개환상통’(영어 제목 ‘Phantom Pain Wing’, 최돈미 시인 번역) 이후 두 번째이며 소설 부문에서는 처음이다. ‘작별하지 않는다’는 지난해 1월 펭귄랜덤하우스의 임프린트 호가스에서 출간됐으며 영문 번역은 이예원과 페이지 모리스가 맡았다.
소설은 제주4·3사건의 비극을 세 여성의 시선을 통해 풀어냈다. 사고로 입원한 친구 인선을 대신해 제주도의 빈집을 찾은 소설가 경하가 인선 어머니의 기억을 따라가며 억눌린 과거사를 마주하는 과정을 그린다. ‘채식주의자’, ‘소년이 온다’와 함께 한강의 대표작으로 평가된다. 문단 안팎에서는 이 작품이 한강의 주요작 가운데서도 2024년 노벨 문학상 수상에 결정적 역할을 했을 가능성이 크다는 평가가 나왔다.
‘작별하지 않는다’와 함께 최종후보에 올랐던 작품으로는 캐런 러셀의 ‘해독제’, 케이티 기타무라의 ‘오디션’, 솔베이 발레의 ‘부피 계산에 관하여 3’ 등이 있다.
한강 작가는 시상식에 참석하지 않았다. 미국 출판사 편집장이 대독한 수상 소감에서 그는 “이 책을 위해 내 모국어인 한국어에서 영어로 놀라운 연결을 만들어준 두 번역자, 이예원과 페이지 모리스에게 감사드린다”라며 번역가들에게 공을 돌렸다. 이어 “나는 여전히 우리들 안에 깜빡이는 빛이 존재한다고 믿고 싶다. 그리고 그 빛을 굳건히 붙들고 앞으로 나아가길 희망한다”며 “여러분의 놀라운 응원에 깊이 감사드린다”고 말했다.
댓글 0