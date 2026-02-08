본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
LG-서울대, AI 청소년 캠프서 미래 인재 키운다
동아일보
입력
2026-02-08 14:35
2026년 2월 8일 14시 35분
전혜진 기자
구독
좋아요
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260208/133318978/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
이진식 LG AI연구원 엑사원랩장이 LG AI 청소년 캠프 3기에 참가한 청소년들을 대상으로 특강을 진행하고 있다. LG 제공
LG그룹이 5일부터 서울대에서 ‘LG 인공지능(AI) 청소년 캠프’ 3기 일정을 시작했다고 8일 밝혔다. 캠프에서는 전국에서 선발된 중학생 100명이 일상 속 문제를 AI로 해결하는 도전 과제를 진행한다.
참가 학생들은 10주간 서울대 교수진과 대학원생 멘토 25명의 밀착 지도를 받는다. 교육 과정은 비전 AI를 비롯한 디자인 싱킹, 코딩 등 기초부터 심화까지 아우른다. 활동 우수자 15명은 7월 미국 스탠퍼드대와 실리콘밸리의 빅테크 기업, LG테크놀로지벤처스 견학 기회가 주어진다.
#LG그룹
#인공지능
#AI 청소년 캠프
#중학생
#서울대
#비전 AI
#디자인 싱킹
#코딩 교육
#스탠퍼드대
#실리콘밸리 견학
전혜진 기자 sunrise@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
2
아르헨티나 해저 3000m에 ‘한국어 스티커’ 붙은 비디오 발견
3
野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”
4
가족 몰래 102세 노인과 혼인신고한 간병인…수백억 재산 노렸나
5
박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”
6
中호텔서 키카드 꽂는 순간부터 불법촬영…수천 명 찍혔다
7
사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페
8
“北, ‘오징어게임’ 봤다고 공개처형”…탈북민 증언 나왔다
9
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
10
美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한
1
野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”
2
국힘, 새 당명 3월 1일 전후 발표…“장동혁 재신임 문제 종결”
3
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
4
사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페
5
조국 최후통첩 “민주당, 13일까지 공식 입장 없으면 합당 없다”
6
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
7
요즘 화제는 ‘@Jaemyung_Lee’, 밤낮 없는 李대통령 SNS 정치
8
국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P
9
靑 “대북 인도 지원 일관되게 이뤄져야…北 화답하길 기대”
10
“빵 먹는 조선민족 만들자!” 김정은이 빠다와 치즈에 꽂힌 이유[주성하의 ‘北토크’]
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
2
아르헨티나 해저 3000m에 ‘한국어 스티커’ 붙은 비디오 발견
3
野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”
4
가족 몰래 102세 노인과 혼인신고한 간병인…수백억 재산 노렸나
5
박지원 “李 집 팔라니 너무해” vs 주진우 “왜 국민만 팔라 하나”
6
中호텔서 키카드 꽂는 순간부터 불법촬영…수천 명 찍혔다
7
사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페
8
“北, ‘오징어게임’ 봤다고 공개처형”…탈북민 증언 나왔다
9
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
10
美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한
1
野 “李대통령 분당 아파트 27억” vs 與 “張대표 주택 6채”
2
국힘, 새 당명 3월 1일 전후 발표…“장동혁 재신임 문제 종결”
3
“이재명 죽이기 동조한 檢출신을 특검 후보로? 제정신이냐”
4
사장은 힘들고, 손님은 서럽다…‘No Zone’ 늘어가는 요즘 카페
5
조국 최후통첩 “민주당, 13일까지 공식 입장 없으면 합당 없다”
6
눈물 보인 한동훈 “제 풀에 꺾여 그만 둘 거란 기대 접어야”
7
요즘 화제는 ‘@Jaemyung_Lee’, 밤낮 없는 李대통령 SNS 정치
8
국힘 떠나는 중도층… 6·3지선 여야 지지율 격차 넉달새 3 → 12%P
9
靑 “대북 인도 지원 일관되게 이뤄져야…北 화답하길 기대”
10
“빵 먹는 조선민족 만들자!” 김정은이 빠다와 치즈에 꽂힌 이유[주성하의 ‘北토크’]
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
지금 뜨는 뉴스
中최고인민법원, 캐나다인 마약사범 사형 판결 파기
어제 산 깻잎 검은 반점 왜?…“이렇게 보관하세요” [알쓸톡]
“돈으로 행복과 사랑 살 수 없다”는 말의 맹점
닫기