LG-서울대, AI 청소년 캠프서 미래 인재 키운다

이진식 LG AI연구원 엑사원랩장이 LG AI 청소년 캠프 3기에 참가한 청소년들을 대상으로 특강을 진행하고 있다. LG 제공
LG그룹이 5일부터 서울대에서 ‘LG 인공지능(AI) 청소년 캠프’ 3기 일정을 시작했다고 8일 밝혔다. 캠프에서는 전국에서 선발된 중학생 100명이 일상 속 문제를 AI로 해결하는 도전 과제를 진행한다.

참가 학생들은 10주간 서울대 교수진과 대학원생 멘토 25명의 밀착 지도를 받는다. 교육 과정은 비전 AI를 비롯한 디자인 싱킹, 코딩 등 기초부터 심화까지 아우른다. 활동 우수자 15명은 7월 미국 스탠퍼드대와 실리콘밸리의 빅테크 기업, LG테크놀로지벤처스 견학 기회가 주어진다.
전혜진 기자 sunrise@donga.com
