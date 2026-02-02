한국노인인력개발원 신임 원장에 김수영 전 양천구청장 취임

  • 동아일보

글자크기 설정



한국노인인력개발원은 제8대 원장으로 김수영 전 양천구청장(사진)이 취임했다고 2일 밝혔다. 김 신임 원장은 노인인력개발원 임원추천위원회의 추천과 보건복지부 장관의 재가를 받아 임명됐다. 김 원장은 3년의 임기 동안 노인 일자리 및 사회활동 지원 업무를 총괄한다. 김 원장은 대통령 직속 일자리위원회 위원, 서울 양천구청장 등을 지냈다.
#한국노인인력개발원#김수영 전 양천구청장 취임
방성은 기자 bbang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스