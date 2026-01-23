이혜훈 “장남, 시부 훈장으로 국위선양 전형 연세대 입학”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 국회 인사청문회가 23일 열린 가운데 이 후보자 장남의 연세대 경제학부 입학 전형을 두고 ‘할아버지 찬스’와 말바꾸기 논란이 빚어졌다. 이 후보자는 청문회 전까진 장남의 대학 입학에 대해 “다자녀 전형으로 입학했다”고 했지만, 청문회에선 시아버지의 훈장을 거론하며 “국위선양자로 입학한 것으로 보인다”고 말을 바꾼 것이다. 이에 국민의힘은 “부정입학 의혹에 대해 경찰은 즉각 수사에 착수해야 한다”고 공세를 폈다.
국민의힘 최은석 의원은 청문회에서 이 후보자에게 “장남이 무슨 전형으로 대학에 입학했느냐”고 물었다. 이 후보자가 청문회 전 의원실 질의에서 장남의 대학 입학 전형에 대해 ‘다자녀 전형’이라고 밝혔지만, 장남이 입학했던 2010년에는 해당 전형이 없었다는 것.
이 후보자는 “장남과 차남을 헷갈린 것은 실수를 인정한다”며 “장남의 경우는 다자녀가 아니라 사회기여자 전형”이라고 말했다. 이에 4선 의원을 지낸 시아버지인 김태호 전 내무부 장관의 경력을 활용해 장남을 연세대에 특혜 입학시킨 것 아니냐는 지적이 거듭 나오자 이 후보자는 “시부께서 정치인으로서의 공적이 아니고 공무원일 때의 공적을 인정받아서 청조근정훈장을 받으셨기 때문에 그것으로 자격 요건은 됐다”고 재차 해명했다.
하지만 최 의원은 연세대 수시모집 요강에 훈장을 받아야 국위선양자로 인정된다는 어떤 조항도 찾을 수 없다”며 “입학사정 관련 자료를 제출하지 않는다면 100% 부정입학으로 추정될 수밖에 없다”고 말했다. 또 장남의 연세대 입학 당시 이 후보자 남편이 교무처 부처장을 지냈다는 점을 거론하며 “아빠 찬스”라고도 했다.
국민의힘은 2010학년도 입학 전형 관계 서류를 요구했지만, 대학 측의 최소 보관기관이 4년이어서 관련자료를 받지 못했다. 이 후보자는“학교는 보존기간이 경과해 아무 자료를 가지고 있지 않다는데 어떻게 이 누명을 벗어야 할지 정말 답답한 상황”이라고 했다. 또 “능력이 부족한데 누구 찬스로 간 게 아니냐고 하는데 학교에 들어가서 3.85 학점을 받았으면 그걸로 충분히 입증된다고 본다”고 했다.
