강훈식 출마 가능성 열어놓은 李 “정치는 개구리…어디로 튈지 몰라”

  • 동아일보

글자크기 설정

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 비서실장과의 관계에 대한 언론의 질문에 답하는 동안 강훈식 비서실장이 웃고 있다. 2026.01.21 청와대사진기자단
이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 2026 신년 기자회견 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’에서 비서실장과의 관계에 대한 언론의 질문에 답하는 동안 강훈식 비서실장이 웃고 있다. 2026.01.21 청와대사진기자단
이재명 대통령은 21일 강훈식 대통령비서실장이 6월 지방선거에 출마할 가능성에 대해 “정치는 살아있는 뭐라고 하던데, 개구리처럼 어디로 튈지 알 수 없다. 상황이 어떻게 될지 알 수 없다”고 했다. 정치권에서는 대전·충남 통합 시 3선 국회의원 출신인 강 실장의 출마 가능성을 열어놓은 답변이라는 해석이 나온다.

이 대통령은 이날 신년 기자회견에서 “어떤 사람이 어떤 정치적 선택을 하는가는 제가 이래라저래라 할 수 없고, 또 전혀 예측 불가능하다”며 이같이 말했다. 이 대통령이 ‘여권 지지자 사이에서 대통령과 강 실장이 서로 사랑하는 사이라는 표현이 나온다’는 질문에 “언제 사랑하는 사이가 됐나. 징그럽다”고 농담을 하며 “저는 제 아내를 사랑한다”고 하자 기자회견장에는 웃음이 터지기도 했다.

이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 강훈식 비서실장과 함께 입장하고 있다. 2026.01.15 [서울=뉴시스]
이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 강훈식 비서실장과 함께 입장하고 있다. 2026.01.15 [서울=뉴시스]
이 대통령은 각각 강원도지사, 경기 성남시장 출마를 위해 사직한 우상호 대통령정무수석비서관, 김병욱 정무비서관에 대해선 “자기 역할을 충분히 하고 자기 길을 찾아가는 것”이라며 “우리가 꼭 같이 가야 하는 관계는 아니니까 이탈은 아닌 것 같다”고 했다. 그러면서 “저로서는 제가 맡은 역할을 열심히 할 거고, 우리 참모들도 자기 역할을 마지막 순간까지 최선을 다해 주시기를 바란다”고 당부했다. 현재 청와대에선 10여 명의 참모가 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거 후보로 거론되고 있다.

#이재명#강훈식#대통령비서실장#지방선거#정치권#대전·충남 통합#신년 기자회견#우상호#청와대 참모#김병욱
윤다빈 기자 empty@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스