농협상호금융, 전자금융 사고 사전 차단 업무협약 체결

  • 동아경제

글자크기 설정

농협상호금융은 21일 한국인터넷진흥원, 아톤과 함께 전자금융 사고예방을 위한 피싱·스미싱 공동 대응 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 농협 제공
농협상호금융은 21일 한국인터넷진흥원, 아톤과 함께 전자금융 사고예방을 위한 피싱·스미싱 공동 대응 업무협약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 농협 제공
농협상호금융은 한국인터넷진흥원(KISA), 아톤(ATON)과 함께 전자금융 사고예방을 위한 피싱·스미싱 공동 대응 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 ▲농협상호금융의 대고객 채널(NH콕뱅크) ▲KISA의 악성 URL 등 피싱범죄 대응 정보 ▲아톤의 AI 기반 실시간 탐지 기술 등을 결합한 피싱·스미싱 방지 서비스 도입(2월 중)을 앞두고, NH콕뱅크 고객의 자산 보호 및 선제적 전자금융 사고 예방 체계 구축을 위해 마련됐다.

피싱·스미싱 방지서비스는 NH콕뱅크 내 메뉴를 통해 별도 앱으로 연동되어 가입할 수 있다. 특히 NH콕뱅크 이용 고객이라면 누구나 무료로 이용 가능하기 때문에 스미싱 위협이 실제 금융 피해로 이어지는 고리를 끊어낼 수 있을 것으로 기대된다.

김경진 상호금융 대표이사 직무대행은 “전자금융 사기로부터 고객의 소중한 자산을 지키는 일은 농협의 최우선 과제이자 사회적 책무”라며 “고객들이 안심하고 거래할 수 있는 안전한 디지털 금융 환경을 만들겠다”고 말다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스