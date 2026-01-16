대규모 이전부지 주거단지로 환골탈태

대형병원, 공장, 군부대 등 이전부지를 활용한 대규모 주거 개발은 랜드마크 주거지를 만들어내는 도심 개발 모델 중 하나로 꼽힌다.
도심 요충지에 위치한 이전부지는 기존 생활 인프라는 물론, 교통 인프라도 잘 갖춰져 있어 주거편의성이 높다. 대규모 주거단지나 복합단지로 재탄생할 경우 지역의 새로운 랜드마크도 기대할 수 있다.
부동산 업계에 따르면 서울 영등포구 브라이튼 여의도(옛 MBC 부지)를 비롯해, 금천구 롯데캐슬 골드파크(옛 군부대 부지), 충북 청주 지웰시티(옛 대농공장 부지), 전북 전주 에코시티(옛 군부대 부지) 등이 이전 부지를 활용한 대표 사례로 꼽힌다.
이들 단지는 오랜 기간 지역내에서 주요 역할을 담당해 온 공간이 대규모로 개발되면서 지역민들에게 높은 인지도와 상징성을 바탕으로 일대를 대표하는 랜드마크 단지로 자리잡았다.
실제 시세에서도 이러한 특징이 확인된다. 브라이튼 여의도 전용 84㎡는 지난해 6월 39억3000만 원에 거래되며 지역 내 최고가를 기록했다.
롯데캐슬 골드파크 전용 84㎡는 같은 달 13억5000만 원에 거래되며 최고가를 경신한 바 있다. 에코시티 내 포레나전주 에코시티 전용 84㎡도 지난해 11월에 최고가인 7억8000만 원에 거래됐다.
이런 가운데 옛 용인세브란스병원 부지에 들어서는 용인 푸르지오 클루센트가 최근 첫 선을 보였다. 부지는 지난 수십년간 용인 시민들에게 높은 인지도를 쌓아온 상징적인 곳인 만큼, 개발에 대한 지역 내 기대감이 높은 곳이다. 특히 생활, 교육, 문화 인프라가 밀집한 역북지구와 자연스럽게 연결될 뿐 아니라, 용인 행정타운과도 인접해 중심 입지로 평가받고 있다.
최근 개발이 가시화된 인근의 역삼지구까지 더해져 새로운 주거벨트를 형성 중이다. 에버라인 명지대역 역세권 입지에 서룡초도 도보로 이용할 수 있고 용신중·용인고·명지대·용인대 등도 가깝다. 역북동 학원가와 용인중앙도서관 역시 근거리에 위치해 있다.
용인 푸르지오 클루센트는 지하 3층~지상 29층, 6개동, 전용 84㎡ 단일면적, 총 784가구 규모로 조성된다. 계약금 1000만 원 정액제(1차)와 중도금 60% 전액 무이자 혜택이 주어진다. 비규제단지라 주택담보대출비율(LTV) 70% 적용된다.
실거주 의무와 재당첨 제한이 없으며, 분양권은 6개월 후 전매가 가능하다. 입주는 2028년 12월 예정이다.
