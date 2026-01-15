나라사랑카드 혜택 확 늘었다…은행 선택권·편의점 할인 확대

  • 동아일보

글자크기 설정

올해 병역 판정 검사가 15일부터 시작된 가운데 검사 시 처음 발급할 수 있는 ‘나라사랑카드’ 혜택이 크게 강화됐다. 나라사랑카드 발급이 가능한 사업자도 기존 2개 은행에서 3개로 확대되는 등 선택권이 넓어졌다. 나라사랑카드는 병역증, 전역증, 전자통장, 체크카드 기능을 하는 카드로 병역 판정 검사를 받을 때 처음 발급돼 검사 단계별 본인 확인 용도로 활용된다. 검사가 끝난 뒤에는 카드에 병역증이 탑재되며, 검사 여비도 카드 계좌로 지급된다. 각 군 입영부대는 이 카드를 태그해 본인 여부를 확인한 뒤 입영 처리를 한다. 군 복무 중엔 PX 할인 결제 수단과 월급 수령 계좌로, 전역 시에는 전역증 대용으로 활용할 수 있다. 예비군 훈련을 받을 때도 카드 계좌로 여비를 받을 수 있다.

홍소영 병무청장(오른쪽) 올해 병역판정검사 첫날인 15일 서울 영등포구 서울지방병무청에서 새로 도입된 신분 인식 키오스크 시스템을 둘러보고 있다. 병무청 제공
홍소영 병무청장(오른쪽) 올해 병역판정검사 첫날인 15일 서울 영등포구 서울지방병무청에서 새로 도입된 신분 인식 키오스크 시스템을 둘러보고 있다. 병무청 제공
15일 병무청에 따르면 올해부터 적용되는 3기 나라사랑카드는 IBK기업은행과 신한은행, 하나은행까지 발급 사업자가 늘어났다. 2007년 신한은행 단독 체계로 시작된 나라사랑카드는 2015년 12월 2기 사업이 시작되면서 KB국민은행과 IBK기업은행 중 선택 발급이 가능해졌다. 3기 사업이 시작된 올해부터는 IBK기업은행과 신한은행, 하나은행 등 3개 은행이 사업자로 선정되면서 장병들이 선택할 수 있는 카드가 늘어났다.

3개 은행의 가입자 유치 경쟁이 치열해지면서 할인 혜택도 늘었다. PX, 교통 요금, 편의점 할인 폭이 늘어난 것은 물론, 카페, 온라인 쇼핑, 배달앱, 영화, 각종 포인트 적립 등 생활 밀착형 혜택도 한층 강화됐다.

20대 장병들이 주로 이용하는 편의점의 경우 하나은행은 CU 10%, IBK기업은행은 GS25, Emart24, CU 최대 20%, 신한은행은 GS25, CU편의점 20% 할인 등의 혜택을 제공한다. IBK기업은행의 경우 지난해 CU, GS25 편의점에 대해 청구 할인을 기준으로 10%를 적용했지만, 올해는 청구 할인 대상 편의점을 CU, GS25, Emart24로 늘렸고, 청구 할인 폭도 20%로 확대했다.

PX의 경우 하나은행은 최대 30% 캐시백을, IBK기업은행은 최대 50% 할인을, 신한은행은 매일 고정 20% 할인 혜택을 각각 제공한다. IBK기업은행은 대중교통 20% 할인을 제공한다. 하나은행은 택시업종, 카카오T(택시) 이용 시 20% 캐시백을, 신한은행은 대중교통 및 광역교통(고속버스, KTX 등 철도), 카카오T 이용 시 10~20% 할인 혜택을 준다. 장병들은 네이버 등의 온라인 쇼핑을 이용할 때도 카드 발급사에 따라 10% 할인이나 20% 캐시백을 받을 수 있다.

병무청은 3기 나라사랑카드부터는 사전 신청 서비스를 도입해 병역 판정 검사장에서 더 빨리 카드를 발급받을 수 있도록 했다고 밝혔다. 기존에는 검사장 내 심리 검사용 PC에서 2개 은행 중 하나를 선택하고, 검사장 내 은행 카드발급소에 방문해 각종 서류를 수기로 작성하는 방식이었다. 은행별 접수 직원 2명이 대면으로 안내하다 보니 신청자가 몰리는 시간대에는 긴 대기 줄이 생기기도 했다. 그러나 올해부터는 사전 신청 제도가 도입되면서 카드 발급에 걸리는 대폭 단축될 것으로 전망된다. 병역 판정 검사 수검 예정자에게는 검사 전 카카오 알림톡이나 문자로 사전 신청 링크가 제공된다. PC나 스마트폰으로 카드 발급을 위한 서류를 사전에 작성하면, 검사장에서는 본인 확인 절차만 거쳐 바로 카드를 받을 수 있다. 병무청은 “앞으로도 나라사랑카드를 통해 병역 이행의 전 과정이 보다 공정하고 편리하며 존중받는 경험이 될 수 있도록 지속적으로 제도를 개선해 나갈 계획”이라고 밝혔다. 

한편 병무청은 15일 올해 첫 병역 판정 검사를 시작해 12월 23일까지 검사를 이어갈 예정이다. 검사 대상은 올해 19세가 되는 2007년생과 ‘20세 검사 후 입영’을 신청한 2006년생, 병역 판정 검사 연기자 등 약 25만 명에 달한다. ‘20세 검사 후 입영’은 19세가 아닌 20세에 병역 판정 검사를 받고 3개월 후에 입영하는 제도를 말한다.
#나라사랑카드#병역 판정 검사#병무청#IBK기업은행#신한은행#하나은행#PX 할인#편의점 할인#사전 신청 서비스#병역 이행
손효주 기자 hjson@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스