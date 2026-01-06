‘흑백요리사2’ 이번엔 당근 지옥…결승 진출자 1인 공개

6일 오후 5시 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’(이하 ‘흑백요리사2’)에서는 11화부터 12화까지의 분량이 공개된 가운데, 결승에 진출할 최종 2인 중 1명이 공개됐다.
TOP7에 백수저 후덕죽, 선재스님, 임성근, 정호영, 최강록, 흑수저 술 빚는 윤주모, 요리괴물이 올라 세미 파이널 경쟁을 펼쳤다. 앞서 심사위원 백종원은 다양한 연령, 요리 분야, 경험의 참가자들이 TOP7에 진출해 기대감을 드러냈다. 이어 심사위원 안성재는 “아예 얼음덩어리가 되어야 한다, 한 치의 오차도 없어야 하기 때문에 냉정한 평가, 심사를 하려고 한다”라고 밝혔다.
두 번의 미션으로 진행되는 세미 파이널을 통해 단 두 명의 생존자만이 파이널 라운드에 진출한다. 첫 번째 미션은 ‘무한 요리 천국’으로 총 500여가지의 다양한 종류의 식재료가 있는 ‘무한의 팬트리’를 활용해 180분 동안 심사 위원 최고점에 도전하는 미션이다. ‘무한 요리 천국’은 요리 횟수, 메뉴 개수, 요리 형태 모두 자유로 요리 시간이 종료될 때까지 최고점을 기록한 단 한 사람만이 결승에 진출한다.
‘무한 요리 천국’의 최종 1위는 ‘흑백요리사2’에 재도전한 히든 백수저 최강록에게 돌아갔다. 이날 최강록은 미션에 앞서 “다 나의 조림 재료들! 다 조려 버리고 싶다, 이왕 180분 하는 거 신나게 조려보자”라고 해 눈길을 끌었다. ‘욕망의 조림 인간’을 선언했던 최강록은 단 하나의 음식 ‘무시즈시’(찐 초밥)으로 시간을 모두 사용하며 최고 기록을 경신, 심사위원들의 극찬을 받았다.
결승에 직행한 최강록은 “살면서 이렇게 열심히 생각하고 움직였던 적 없던 것 같다, 음식을 하는 데 있어서”라며 “자꾸 눈물이 나려고 한다, 눈물이 나오는 걸 방지하기 위해 잠깐 눈을 감았던 것 같다, 기분이 좋다, 나온 의미를 찾은 것 같아서 너무 만족스럽다”라고 소감을 밝혔다. 이어 최강록은 “근데 최후의 한 명이 돼야 생존에 의미가 있다”라며 우승을 향한 의지를 드러내 기대감을 높였다.
한편, 최강록을 제외한 6인은 두 번째 미션 ‘무한 요리 지옥’으로 또다시 경쟁을 펼쳤다. 두 번째 미션 ‘무한 요리 지옥’은 한가지 주재료 제한 시간 30분마다 계속해서 새로운 요리를 만들어내야 하는 미션으로 최후의 1인이 나올 때까지 무한 반복한다. 이번 시즌의 요리 지옥 주재료는 ‘당근’으로 공개돼 더욱 눈길을 끌었다.
‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁을 담은 프로그램이다.
