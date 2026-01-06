유럽 거장들의 300년 명화 한번에 느낀다

렘브란트에서 고야까지 : 톨레도 미술관 명작展
총 52점의 유럽 회화 원화 전시
3월 21일부터 더 현대 서울 6층서
고야, 렘브란트, 터너를 포함한 유럽 회화 거장들의 원화를 직접 볼 수 있는 전시 ‘렘브란트에서 고야까지 : 톨레도 미술관 명작展’이 오는 3월 21일(토)부터 7월 4일(토)까지 더 현대 서울(서울 영등포구) 6층 ALT.1 미술관에서 열린다. 16세기 중반부터 19세기 중반까지 유럽 주요 지역에서 활동한 거장들의 회화 52점을 원화로 볼 수 있는 이번 전시는 미국 5대 미술관인 톨레도 미술관의 명작들을 최초로 엄선하여 국내 관객들에게 처음으로 선보이는 자리다.
톨레도 미술관은 1901년 설립 이래 다양한 시대와 지역을 아우르는 방대한 소장품을 자랑하는 세계적인 미술관. 총 3만 점이 넘는 방대한 작품을 소장하고 있는 이 미술관의 보기 어려운 작품들을 국내에서 볼 수 있는 흔치 않은 기회다. 관객들은 톨레도 미술관 소장품 중 렘브란트, 고야, 다비드, 터너 등 미술사에 큰 획을 그은 세계적인 대가들의 명작 52점을 ‘황금시대의 거장들’이라는 테마를 바탕으로 세밀하게 관찰하고 사유할 수 있다.
미술 애호가들 기대 부응한다
㈜컬쳐앤아이리더스가 주최하고, 주한미국대사관이 후원하는 이번 전시는 △1부 회화와 권력 △2부 신화와 기억 △3부 예술의 비즈니스 △4부 삶을 비추는 아름다운 시선 △5부 자연의 포착 △6부 세계 속의 유럽 미술 총 6개의 섹션으로 구성된다. 르네상스부터 낭만주의까지 3세기 유럽 미술사의 전체 흐름을 총체적으로 다루면서도 각 미술사조를 대표하는 거장들의 대표작들을 볼 수 있다.
1부 회화와 권력에선 자크 루이 다비드의 ‘호라티우스 형제의 맹세’, 앙투안 장 그로의 ‘에일라우 전투의 나폴레옹’ 같은 역사화를 통해 ‘권력’이라는 주제를 탐구한다. 2부 신화와 기억에서의 클로드 로랭, 프란체스코 프리마티치오 등의 작품은 그리스·로마 신화와 건축, 고전적 인체 표현이 유럽 전역에 미친 미학적 파급력을 보여준다. 3부 예술의 비즈니스에선 근세 유럽의 예술 시장과 작가들의 혁신성을 조명하고, 4부 삶을 비추는 아름다운 시선에선 네덜란드 화가들의 초상화와 풍속화를 중심으로, 일상의 삶 속에 깃든 미적 감각을 탐구한다. 5부 자연의 포착에선 얀 브뤼헐, 존 컨스터블, 야코프 판 라위스달, 토머스 게인즈버러 등 유럽 각국의 대표적 풍경화가들이 그린 다채로운 자연과 해양의 모습을 살펴볼 수 있다. 마지막 6부 세계 속의 유럽 미술에선 식민 권력과 착취, 신화와 역사 서사의 재구성, 그리고 유럽이 세계를 바라보는 시각의 변화를 다룬다.
㈜컬쳐앤아이리더스 전시기획팀은 “유럽 거장들의 회화를 소장한 곳으로 명성이 높은 미국 톨레도 미술관이 100년 넘게 모아온 유럽 회화 컬렉션을 아시아 최초로 한국에서 소개하는 만큼 이번 전시는 미술 애호가들의 기대에 부응하는 전시가 될 것”이라고 밝혔다.
댓글 0