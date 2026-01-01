서울시, 소상공인 상환 부담완화에 총 2조4000억원 금융지원

시중은행 협력자금 가산금리 인하
서울시가 고환율·고물가로 어려움을 겪고 있는 중소기업과 소상공인을 돕기 위해 올해 총 2조4000억 원 규모의 중소기업육성자금을 지원한다.
1000억 원 규모 취약사업자 지원자금
1일 서울시는 소상공인 금융비용 부담 완화를 위해 16개 시중은행과 함께 올해 신규 대출분부터 시중은행 협력자금 가산금리를 기존 1.7~2.2%에서 1.6~2.1%로 0.1%포인트 내린다고 밝혔다. 또 은행별 상환금액의 0.03~0.17%를 부과하던 중도상환수수료는 전면 면제한다. 서울시에서 공급하는 모든 중소기업육성자금은 중도상환수수료 없이 이용 가능해 소상공인이 부담 없이 대출을 상환하거나 정책자금으로 갈아탈 수 있다.
또 서울신용보증재단 정책연구센터의 ‘소상공인 실태분석’ 등을 토대로 취약사업자를 발굴해 지원에 나선다. 경영이나 상환에 애로를 겪는 사업자를 위한 취약사업자 지원자금 1000억 원을 신설하고 서울신용보증재단이 지정하는 취약사업자에 선정되면 최대 5000만 원, 이차보전 2.5%를 지원 받을 수 있다. 취약사업자 지원자금은 급변하는 국내·외 경제 상황과 자금 수요에 대응해 상황이 열악한 사업자를 탄력적으로 지원하기 위해 신설한 자금이다.
희망동행자금 3000억 원도 기업 지원을 위해 투입될 예정이다. 경영이나 상환에 애로를 겪고 있는 기업 중 기존 서울신용보증재단 보증을 이용 중인 기업 이나 타 금융기관 대출을 이용 중인 기업에 최대 1억 원, 이차보전 1.8%, 보증료를 전액 지원한다. 기존 면책 기업, 신용 회복 완료 기업과 같은 성실 실패자 등 ‘서울형 다시서기 4.0 프로젝트’ 참여 기업을 대상으로 한 ‘재기지원자금’은 ‘위기 소상공인 조기 발굴 사업’ 참여 기업까지 확대해 300억 원 규모로 운영한다.
중소기업육성자금 신청은 개인사업자 단독 대표 기준 서울신용보증재단 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 비대면으로 하면 된다. 공동대표 개인사업자나 법인사업자 또는 기타 비대면 신청이 어려운 경우에는 재단 고객센터(1577-6119)나 홈페이지(seoulshinbo.co.kr)에서 예약 후 방문 신청하면 된다.
송진호 기자jino@donga.com
