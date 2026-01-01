진심이 통했다…익산시 지난해 30대 청년 680명 유입

지방 소멸 위기가 현실화하는 가운데 이미 도시를 떠났던 청년층을 다시 불러들이기 위한 전북 익산시의 정책이 효과를 내는 것으로 나타났다. 익산시는 지역 활력의 핵심 인구층인 30대 청년 인구 유입을 위해 진심을 담은 정책을 지속해서 추진한다는 방침이다.
익산시는 지난해 전북 14개 시군 가운데 30대 청년 인구가 가장 많이 늘면서 수년간 이어진 감소세를 멈추고 지역에 활력을 불어넣을 동력을 확보했다고 1일 밝혔다. 익산시에 따르면 지난해 11월 말 기준 30대 인구는 2만7082명이다. 2024년 12월 말(2만6402명)보다 680명 증가했다. 2023년 말(2만5909명)과 비교하면 1173명(4.5%) 늘어났다.
전북 14개 시군에서 20·30세대 8000명 정도가 한 해 순감하는 상황에서 나온 익산시의 30대 인구 증가는 눈길을 끈다. 30대는 일자리와 주거 기반을 마련하고 가정을 꾸리며 지역사회에 정착하는 전환기 인구로 도시의 활력과 직결되는 핵심 세대이기 때문이다.
30대 청년 인구 증가는 출생아 수 증가로도 이어졌다. 지난해 1~11월 1009명 아이가 태어나 2년 만에 다시 1000명을 넘어섰다. 청년층 정착이 실제 출산으로 이어지면서 지역사회에 활기를 불어넣고 있는 셈이다. 익산시 관계자는 “청년 삶 전반을 아우르는 촘촘한 정책 설계가 있어 수년간 이어진 30대 청년 인구 감소세의 마침표를 찍을 수 있었다”라고 설명했다.
이 같은 배경에는 익산시의 진심을 담은 청년정책이 있다. 전국에서는 처음으로 모든 청년 지원을 모아놓은 ‘청년 시청’을 신설했다. 지난해에는 시정 운영 방향을 ‘청년과 함께 성장하는 도시’로 정하고 다양한 사업을 추진했다.
이렇게 추진된 ‘다이로움 취업박람회’와 청년 창업캠프 등은 청년 일자리 창출에 실질적 효과를 냈다. 근로자 통근버스나 근로자 기숙사 임차비 지원, 다른 지역 이동 근로자와 학생을 위한 열차 이용 요금 지원도 호응을 얻고 있다.
청년층의 내 집 마련 지원에도 적극적이다. 전입자와 2024년 이후 혼인 가구의 경우 지원 대상을 대출잔액 상한은 1억 원에서 2억 원으로, 연간 최대 지원금은 300만 원에서 600만 원으로 각각 높였다. 그 결과 267명이 다른 지역에서 익산으로 이사를 왔다. 청년이 지역에 들어와 살 수 있도록 돕기 위한 주거 사다리가 ‘머무는 도시’가 아닌 ‘사는 도시’로 변화를 이끈 것이다.
여기에 문화생활은 물론 자기 계발에도 사용할 수 있는 ‘청년 문화예술패스’와 익산시의 청년정책을 담은 책자와 생활 물품을 포함한 ‘전입 청년 웰컴 박스’ 등 정착 지원 패키지 사업을 지속해서 확대하고 있다.
익산시는 이 같은 여세를 몰아 올해 ‘두 잇(DO IT) 청년’이라는 구호 아래 청년이 주도하는 정책 기획, 생생 아이디어 발굴, 청년 마을 만들기, 고향 올래 정착 사업 등 청년이 단순 수혜자가 아닌 참여자이자 실행 주체가 되는 구조를 적극적으로 도입할 방침이다.
유은미 익산시 청년일자리과장은 “단순히 인구가 늘어난 것만이 아니라 도시에 활력이 생기고 시민이 체감하는 변화가 현실이 되고 있다”라며 “올해도 생활·정주 인구를 아우르는 실질적 인구정책으로 시민 삶의 질을 높이는 도시, 대한민국 1호 인구 활력 도시 익산을 완성해 나가겠다”라고 말했다.
댓글 0