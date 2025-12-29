한화 건설부문, ‘겨울철 헬 2GO 캠페인’ 실시

한화 건설부문은 김윤해 안전환경경영실장 주관 겨울철 근로자의 건강보호와 안전사고 예방을 위해 ‘겨울철 헬스 2GO 캠페인’을 실시한다.
이번 캠페인은 동절기 건설현장에서 발생할 수 있는 한랭 질환과 밀폐공간 내 재해를 사전에 예방하고, 현장 근로자들이 보다 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 기획됐다.
특히 겨울철 안전수칙을 귀로 듣고 쉽게 따라할 수 있는 캠페인 음원을 자체 제작한 점이 눈에 띈다. 반복 청취를 통해 안전 메시지에 대한 몰입도를 높였다. 홍보물과 함께 근로자들의 참여를 자연스럽게 유도했다.
또한 각 현장에서는 AI기반 스마트 심전도 장비를 도입해 신규 채용자와 고령 근로자 등 취약근로자의 심장질환, 뇌경색 등 이상징후를 조기에 파악하고 집중 관리한다.
이와 함께 내년 1월까지를 ‘동절기 특별관리 기간’으로 운영하며 매주마다 현장별 자체 안전 점검을 실시하고 전 현장을 대상으로 한 본사차원의 특별 점검도 함께 진행한다.
이밖에도 현장과 본사의 밀폐작업 상호 밀착 관리를 위한 ‘밀폐 데일리 워치’, 근로자 건강위험을 줄인 개선활동과 협력사와의 안전 협업사례 등을 포상하는 헬스 2GO 캠페인 우수 사례 공모전, 안전보건관리자 본사 심화 교육 등 다양한 프로그램을 진행할 계획이다.
캠페인 종료 후에는 현장별 실행 실적을 종합 평가해 우수 현장을 선정하고, 근로자와 임직원들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 푸드트럭을 포상으로 지원할 예정이다.
김윤해 한화 건설부문 김윤해 안전환경경영실장은 “겨울철은 강한 한파나 갑작스러운 눈 등으로 현장 여건에 더욱 주의를 기울여야 하는 시기”라며 “이번 캠페인을 계기로 취약근로자들의 건강관리와 밀폐공간 안전작업에 한번 더 신경 써 주길 바란다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
