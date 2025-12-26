특검, 김건희 매관매직 기소…尹부부 ‘뇌물 수수 혐의’ 경찰 이첩

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석해 있다. 2025.09.26. 뉴시스

김건희 특별검사팀은 서희건설이 김건희 여사가 지난 2022년 6월 해외 순방 당시 착용했다가 재산 신고 누락 논란이 불거졌던 ‘반 클리프 앤 아펠’ 목걸이를 직접 구매해 김 여사에게 전달했다는 자수서를 받았다고 12일 밝혔다. 사진은 지난 2022년 6월 29일(현지시간) 스페인 동포 초청 만찬간담회에 참석한 김 여사. 2025.08.12. 뉴시스 김 여사는 2022년 3~5월경 이봉관 서희건설 회장의 사위 박성근 전 국무총리 비서실장의 인사 청탁을 명목으로 이 회장으로부터 1억 380만 원 상당의 귀금속을 제공받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 김 여사는 2022년 3~5월경 이봉관 서희건설 회장의 사위 박성근 전 국무총리 비서실장의 인사 청탁을 명목으로 이 회장으로부터 1억 380만 원 상당의 귀금속을 제공받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

김건희 여사. 2025.12.3/뉴스1 특검은 김 여사에게 귀걸이를 제공한 혐의를 받는 이 회장, 손목시계를 제공한 혐의를 받는 서 씨, 디올백 등을 제공한 혐의를 받는 최 씨도 청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겼다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 2025.08.12. 뉴시스 특검은 김 여사의 디올백 등 수수 의혹과 관련해 “수수 경위에 관한 사실관계 및 법리를 면밀히 재검토한 끝에 해당 본 사건에 대한 기소가 필요하다고 판단했다”며 “김 여사가 취득한 범죄 수익에 대해서는 철저히 몰수, 추징할 예정”이라고 했다.





특검은 26일 공직선거법 위반 혐의로 윤 전 대통령을 불구속 기소했다고 밝혔다. 김 여사에 대해선 알선수재 혐의를 적용해 재판에 넘겼다.윤 전 대통령은 당 관계자로부터 전 씨를 소개받고 김 여사와 함께 만난 사실이 있음에도 2022년 불교리더스포럼 출범식 인터뷰 과정에서 만난 사실이 없다고 허위 사실을 공표한 혐의를 받는다.또 윤 전 대통령은 2021년 12월 14일 열린 관훈클럽 초청토론회에서 윤모 전 용산세무서장에게 변호인을 소개한 사실이 있음에도 소개한 사실이 없다고 허위 사실을 공표한 혐의도 받고 있다.김 여사는 2022년 4~6월경 이배용 전 국가교육위원장으로부터 국가교육위원회 위원장 임명에 대한 인사 청탁 명목으로 시가 265만 원 상당의 금거북이, 세한도를 제공받은 혐의도 받고 있다.이 외에 김 여사는 2022년 9월경 경호용 로봇개 사업가 서성빈 씨로부터 사업 도움 명목으로 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계 등을 수수한 혐의, 2023년 2월경 김상민 전 검사로부터 인사 및 공천 청탁 명목으로 시가 1억 4000만 원 상당의 이우환 화백 그림 ‘점으로부터 No.800298’을 제공 받은 혐의, 2022년 6~9월 최재영 목사로부터 공무원의 직무에 관한 청탁을 받고 시가 합계 540만 원 상당의 디올백 등을 제공받은 혐의 등도 받고 있다.특검은 국민의힘 김기현 의원 아내로부터 받은 로저비비에 클러치백 수수 의혹과 관련해선 27일 추가 기소할 방침인 것으로 알려졌다.김 여사에게 금거북이를 제공한 인물로 지목된 이 전 위원장에 대해선 올 9월 비서 박모 씨 등에게 김 여사와 관련한 휴대전화 메시지 내용 등을 삭제하라고 지시한 혐의(증거인멸교사)를 적용해 재판에 넘겼다.