현대차, 도요타 WRC 3관왕 달성 축하 광고로 우정 과시

현대자동차가 22일 도요타의 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 2025 국제자동차연맹(FIA) 월드 랠리 챔피언십 3관왕 달성을 축하하며 한국과 일본의 주요 매체에 게재한 광고 문구다.
현대차는 이날 한국 주요 언론 매체와 일본 요미우리, 아사히, 주니치 신문 등에 이 같은 광고를 실었다. 도요타 팀은 이 대회에서 제조사 챔피언, 드라이버 챔피언, 코드라이버(동승자) 챔피언 부문에서 우승했다.
광고에는 도요타 아키오 도요타그룹 회장(가운데)을 비롯해 이 팀 드라이버인 세바스티엥 오지에(오른쪽), 뱅상 랑데 등 팀원들이 환호하는 모습이 담겼다. 아래쪽에는 WRC에 참가한 현대차의 i20 N 랠리 1(왼쪽) 차량과 도요타의 GR야리스 랠리 1 차량이 뿌연 먼지를 일으키며 경주하고 있는 모습도 포함됐다.
광고 상단에는 일본어와 한국어로 “모리조 선수와 도요타 가주 레이싱 월드랠리 팀의 2025 WRC 시즌 트리플 크라운 달성을 축하합니다”라는 메시지도 각인됐다. 아래쪽에는 “훌륭한 경쟁자가 있었기에, 현대 월드 랠리팀 역시 최선을 다하며 한 단계 더 성장할 수 있었다”라는 메시지도 담겼다.
현대차와 도요타는 미국 등 글로벌 시장에서 치열하게 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 관계다. 그럼에도 상대 회사 랠리 팀의 우승을 축하하는 광고를 실은 이유에 대해 현대차 측은 “지난해 ‘현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀’ 소속 티에리 누빌 드라이버가 우승했을 당시 도요타에서도 축하 광고를 개제한 바 있다”며 “이에 대한 화답 차원 의미도 있다”고 답했다.
실제 두 회사는 레이싱 분야에서는 자주 공동 이벤트를 열며 돈독한 관계를 유지하고 있다. 지난해 10월에는 용인 에버랜드 스피드웨이에서 ‘현대 N X 도요타 가주 레이싱’ 페스티벌을 공동으로 개최하기도 했다. 이 자리에서 정의선 현대차그룹 회장과 토요타 아키오 도요타 회장은 WRC 차량에 각각 탑승해 원을 그리며 드리프트 퍼포먼스를 선보이는 ‘도넛 주행’을 선보인 뒤 무대에 올라 포옹을 하기도 했다. 행사 후 정 회장은 “도요타와 함께 모터스포츠 분야에서 계속 도전해 더 많은 분들이 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝히기도 했다.
레이싱 외에도 협력 영역이 점차 확대되고 있다. 특히 두 회사는 수소 경제 관련 산업에서 인프라를 늘리기 위해 협력 관계를 강화하고 있다. 올해 5월에는 호주에서 ‘수소 운송 포럼’을 공동으로 설립했다.
