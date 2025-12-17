“엔비디아 대안” 中 GPU업체 메타X, 상장 첫날 755% 폭등

중국의 4대 그래픽처리장치(GPU) 제조업체인 메타X가 상장 첫날인 17일 주가가 한 때 755%까지 폭등했다. 지난 5일 다른 GPU 제조업인 무어스레드가 400% 넘게 폭등한 이어 중국의 반도체 업체들에 엄청난 자금이 쏠리고 있다.
블룸버그통신에 따르면 메타X는 이날 중국 나스닥으로 불리는 커촹반(科創板·과학혁신판)에 공모가 104.66위안에 상장했다. 장이 열리고 약 1시간 뒤인 오전 10시 30분(현지시간) 쯤 주가가 895위안으로 755%까지 급등했다. 이 상승률은 지난 10년간 중국에서 이뤄진 5억~10억 달러(7400억~1조4800억 원) 규모 기업공개(IPO) 가운데 첫날 기준 가중 높은 성과로 꼽힌다고 블룸버그는 전했다.
메타X는 인공지능(AI) 개발자를 위한 GPU를 제조하는 업체다. 최고경영자인 천웨이량(陳偉良)을 포함해 창업 핵심 멤버들이 미국 칩 제조사 AMD 출신으로 ‘중국의 AMD’로 불린다. 메타X의 일반 공모주 청약경쟁률은 약 2986대 1로 ‘중국의 엔비디아’이자 경쟁업체인 무어스레드의 2750대 1을 뛰어넘었다.
중국 정부가 엔비디아의 저서양 AI칩인 H20의 사용 금지 조치를 내리는 등 최근 중국의 반도체 자급자족 움직임이 거세지고 있다. 이에 따라 중국 반도체 칩 회사 중에서 엔비디아의 대안 찾기에 나선 투자자들의 돈이 신규 IPO에 몰리고 있다는 분석이다. ‘중국의 GPU 4룡’ 가운데 메타X와 무어스레드를 제외한 비롄 테크놀로지와 엔플레임 테크놀로지도 상장을 준비 중이다.
