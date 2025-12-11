에스원 ‘AI 안전 솔루션’ 특화 기술로 사고 위험 예방

인공지능(AI)에 기반한 안전관리 기술이 산업재해 예방의 새로운 대안으로 주목되고 있다. 에스원은 자사의 ‘스마트비디오매니지먼트시스템(SVMS) 안전모니터링’이 AI가 위험 상황을 직접 식별해 현장 안전 공백을 줄일 수 있는 솔루션으로 주목받고 있다고 11일 밝혔다. 해당 시스템은 △안전모·방독면 미착용 △위험구역 진입 △단독 작업 △쓰러짐 △화재 등 다양한 위험 요소를 실시간 분석해 알림을 전송한다.
화학물질 특화 물류센터를 운영하는 동원로엑스는 이 시스템을 활용해 작업자 행동과 화재 위험을 상시 감시하고 있다. 에스원은 “24시간 인력 배치가 어려운 현장에서 특히 효율성이 높은 기술”이라고 설명했다.
에스원의 ‘블루스캔’ 기술 역시 노후 설비가 많은 제조 라인을 중심으로 도입이 확산되고 있다. 발전기·전기실 등에 부착된 사물인터넷(IoT) 센서가 이상 징후를 실시간으로 감지해 담당자에게 알림을 자동으로 전송한다. 서울 용산구청은 노후 주민센터 13곳에 이 시스템을 적용해 화재·누수·정전 등을 대비하고 있다.
에스원 관계자는 “산업안전이 화두로 떠오른 상황에서 AI 기술 기반의 사전예방 체계가 주목받고 있다”며 “AI 기술을 바탕으로 안전한 산업 환경을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.