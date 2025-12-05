세계 억만장자 1년새 287명 늘어 2919명…韓 7명 줄어 31명

전 세계 억만장자 수가 1년 사이 300명 가까이 늘어났다는 분석이 나왔다. 주요국 증시가 강세를 보인 게 가장 큰 원인으로 꼽힌다. 다만 한국의 경우 억만장자 수가 지난해 38명에서 31명으로 줄어든 것으로 나타났다.
4일(현지 시간) 스위스 투자은행 UBS의 ‘2025년 억만장자 리포트’에 따르면 올해 4월 기준 전 세계에서 자산 규모가 10억 달러(약 1조5000억원) 이상인 억만장자 수는 총 2919명이으로 지난해보다 8.8% 늘었다. 이들이 보유한 총자산은 15조8000억 달러(약 2경3000조 원)로 지난해보다 약 13% 증가한 것으로 나타났다.
2025년 새로 억만장자 대열에 합류한 이들은 287명이다. UBS는 2021년 이후 가장 큰 폭의 증가라고 설명했다. 미국 생명공학회사 콜로설 바이오사이언스의 벤 램 창업자, 인프라 투자회사 스톤피크 파트너스의 마이클 도렐 공동창업자, 중국 버블티·아이스크림 체인 ‘미쉐빙청’의 창업자인 장훙차오·장훙푸 형제, 가상화폐 트론을 만든 저스틴 선 등이 억만장자 대열에 새로 합류한 기업가들이라고 보고서는 소개했다. 또 91명은 물려받은 재산으로 억만장자가 됐다.
UBS는 “억만장자들의 연령에 기반한 인구통계학적 추세는 억만장자 상속인 수가 계속 증가할 것임을 시사하는 반면, 기업가들의 미래 재산은 예측하기가 어렵다”며 “지금은 이례적인 사업 혁신이 벌어지고 있지만 동시에 불확실성의 시대이기도 하다”라고 평가했다.
한국인 억만장자의 경우 새로 억만장자가 된 사람은 1명이었다. 반면 억만장자 리스트에서 탈락한 사람은 8명이었다.한국 전체 억만장자의 총보유 자산은 2024년 1050억 달러에서 882억 달러로 약 16% 감소했다.
