2025 대한민국 청소년 바이오 아카데미, 송도 바이오클러스터서 이틀간 성황리 개최

지난달 29일 오후 인천 연수구 송도 바이오클러스터의 ‘싸이티바 아시아 태평양 패스트 트랙 센터(Cytiva APAC Fast Trak Center)’. 2025 대한민국 청소년 바이오 아카데미에 참가한 초·중학생들이 싸이티바 코리아 연구원에게서 ‘웨이브 세포 배양기’가 배양액을 흔들어 세포를 키우는 방식을 설명 들었다. 학생들은 세포를 인공적으로 키우는 과정과, 배양된 세포에서 원하는 성분을 분리·정제하는 공정을 직접 보며 “생명과학 기업이 어떤 일을 하는지 조금은 감이 잡혔다”고 말했다. 정서우 군(12·서울 대도초교 6학년)도 “줄기세포를 활용해 난치병 치료 기술이 어떻게 만들어지는지 이해할 수 있었다”며 밝게 웃었다. ● 글로벌 기업 견학…“생명과학 미래 봤다” 동아일보와 채널A가 공동 주최하고 인천시와 인천경제자유구역청이 후원한 청소년 바이오 아카데미는 지난달 29~30일 송도 바이오클러스터 일대에서 열렸다. 이틀간 1000여 명의 청소년과 학부모가 참여했다. 학생들은 찰스리버래보래토리즈, 싸이티바, EDGC 등 글로벌 바이오기업을 찾아 세포 배양부터 의약품 생산 공정까지 둘러봤다. 이어 연세대·가천대·인하대·겐트대 실험실에서 세포 분석, 단백질 실험, 양자컴퓨팅 시연 등 다양한 실습을 경험하며 관심 분야를 직접 확인했다. 민홍진 찰스리버래보래토리즈 코리아 대표(55)는 송도테크노파크 IT센터 사무실에서 학생들을 맞았다. 민 대표는 “미생물은 어디에나 존재한다. 제약 과정에서 미생물 검출이 왜 중요한지 반드시 알아야 한다”고 강조했다. 같은 시각 연세대 국제캠퍼스 약학대학 실험실에서는 1세대 화학 항암제와 2세대 표적항암제를 비교하는 ‘WST-1’ 실험이 진행됐다. 김단우 군(12·제주 표선초교 6학년)은 “AI와 수학에 관심이 많아 생명과학 기술을 직접 보고 싶어 참가했다”며 “인하대 실습에서 체액 분석으로 암을 예측하는 기술을 배우며 생명공학의 현재 수준을 알게 됐다”고 말했다. 학부모들도 만족감을 나타냈다. 이지혜 씨(42·인천 먼우금초교 학부모)는 “송도 맘카페에서 후기를 보고 단체 신청했다”며 “청소년 눈높이에 맞춘 실습 프로그램이 탄탄해 아이들이 진로를 찾는 데 큰 도움이 되는 것 같다”고 했다. ● 실험·토크 콘서트까지 올해 5회째를 맞은 청소년 바이오 아카데미는 생명공학도의 꿈을 실제 진로로 잇는 통로로 자리 잡고 있다. 지난달 30일 겐트대에서 시금치 색소 분리 실험을 도운 유유진 씨(22·겐트대 2년)는 “아카데미를 통해 우리 대학을 알게 돼 실제 입학한 학생들도 있다”고 전했다. 올해 처음 열린 ‘과학 커뮤니케이터와의 토크 콘서트’에는 서울대 안주현 과학교육과 교수와 연세대 김응빈 시스템생물학과 교수가 강사로 참여했다. 두 교수는 “학생들이 산업 동향까지 파악하고 질문하는 걸 보고 놀랐다”며 “바이오 산업을 이끌 미래 인재가 분명히 자라고 있음을 느꼈다”고 말했다. 행사장인 인천글로벌캠퍼스 로비에서는 ‘나만의 향수 만들기’, ‘전자현미경으로 미세 구조 관찰하기’, ‘혈액형 염기서열 팔찌 만들기’, ‘아쿠아 화학 정원 만들기’ 등 체험 프로그램이 운영돼 큰 호응을 얻었다. 유정복 인천시장은 “송도 바이오클러스터에서 산업의 현재와 미래를 배우며 자신의 꿈을 펼쳐 나가길 바란다”고 축사했다. 윤원석 인천경제자유구역청장 등 관계자들도 현장을 찾아 학생들을 격려했다.