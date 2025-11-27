지난해 고독사 3924명…50·60대男 54%로 가장 취약

지난해 고독사 사망자가 3900여 명으로 전년 대비 7% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 이중 절반 이상은 50, 60대 남성으로 중장년 남성이 고독사에 가장 취약하다는 분석이 나온다.
27일 보건복지부가 발표한 ‘2024년도 고독자 발생 실태조사’ 결과에 따르면 고독사 사망자는 2023년 3661명에서 지난해 3924명으로 7.2% 늘어난 것으로 나타났다. 같은 기간 전국 1인 가구 비율이 35.5%에서 36.1%로 증가한 것이 영향을 미친 것으로 분석된다. 전문가들은 이외에도 디지털 기술 발달로 인한 대면 관계의 질 약화, 단절된 주거환경, 지역 공동체 의식의 약화, 코로나19 이후 발생한 배달 노동·플랫폼 노동 위주의 일자리 구조 변화 등이 종합적으로 영향을 미쳤을 것으로 보인다고 보고 있다.
고독사 사망자 대다수는 남성(81.7%)이 차지했다. 연령대별로는 60대 32.4%, 50대 30.5% 40대 13%, 70대 12.7% 순으로 중장년층 비중이 높았다. 성별과 연령대별 사망자 현황을 종합적으로 분석한 결과 60대 남성 고독사 사망자 수가 1089명(27.8%)으로 가장 많았고, 50대 남성 고독자 사망자 수가 1029명(26.2%)으로 두 번째로 많아 중장년 남성이 고독사에 가장 취약했다.
시도별로는 경기가 22.8%로 가장 많았고, 서울 20%, 부산 9.4% 등 순으로 나타났다. 발생 장소 별로는 주택(48.9%), 아파트(19.7%), 원룸·오피스텔(19.6%) 순으로 많았다.
최초 발견자가 가족인 경우는 2020년 34.8%에서 지난해 26.6%로, 지인인 경우는 14.5%에서 7.1%로 줄었다. 반면 임대인이나 경비원에 의한 최초 발견 비중은 28.4%에서 43.1%로, 보건복지서비스 종사자에 의한 최초 발견 비중은 1.7%에서 7.7%로 증가했다. 가족, 지인과의 관계 단절이 심화된 것으로 풀이된다.
고독사 사망자 중 자살자가 차지하는 비중은 지난해 13.4%였다. 연령대가 낮을수록 자살로 인한 고독사 비중이 높았다. 연령대별 고독사 사망자 중 자살자의 비중은 20대 이하(57.4%), 30대(43.3%), 40대(25.7%), 50대(13.5%) 순이었다.
복지부는 사회적 고립 예방 정책 추진 기반을 마련하기 위해 2026년에 ‘사회적 고립 실태조사’를 실시하고 고독사 예방 및 관리 사업 대상을 사회적 고립 위험군으로 확대하는 한편, 사업 유형을 세분화해 청년·중장년·노인에 대한 특화 서비스를 제공할 예정이다. 고독사와 사회적 고립 위험군을 미리 찾아 상담 등을 지원하는 ‘고독사위기대응시스템’도 2026년부터 운영한다.
박제만 복지부 복지행정지원관은 “내년부터 사회적 고립 위험군을 조기에 찾고 생애주기별 주요 특성에 따른 맞춤형 지원을 제공하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
