케데헌, 오스카 후보 자격 획득…귀칼-체이소맨도 포함

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 내년 미국 아카데미상(오스카) 장편 애니메이션 후보 자격을 갖춘 작품 35편에 포함됐다. 최종 공식 후보작은 내년 1월 22일 공개된다.
AP통신 등에 따르면 ‘케데헌’은 미 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 21일(현지 시간) 공개한 제98회 아카데미상 시상식 장편 애니메이션 영화 부문 후보가 될 자격을 갖춘 작품 35편에 포함됐다.
이 목록엔 월트디즈니가 제작한 ‘엘리오’와 ‘주토피아2’, 일본 애니메이션 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ ‘극장판 체인소맨: 레제편’ 등이 함께 포함됐다. 중국에서 역대 최고 흥행기록을 세웠던 중국 애니메이션 ‘너자 2’는 이름을 올리지 못했다. 제98회 아카데미상 시상식은 내년 3월 15일 열린다.
케데헌은 넷플릭스에서 공개됐지만 올 6월 미 뉴욕과 로스엔젤레스(LA), 샌프란시스코 등에서 소규모로 극장 개봉을 하면서 오스카 후보에 오를 자격 요건을 충족했다. 다만 영국 아카데미상(BAFTA) 후보 자격은 얻지 못했다. 넷플릭스는 2022년 ‘기예르모 델 토로의 피노키오’로 첫 아카데미 장편 애니메이션 부문 수상작을 배출한 바 있다.
한편 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가 없다’는 AMPAS가 이날 함께 공개한 국제장편영화 부문 후보 자격이 있는 작품 명단에 포함됐다.
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지