이슬람 예술 걸작들 국내서 본다…국중박, 이슬람 주제 첫 상설전시

가장자리에 톱니가 돋은 이파리들의 문양이 낫처럼 날카롭게 뻗어 있다. 이파리 사이에 수놓인 이채로운 잔꽃과 덩굴무늬. 군사적 힘과 종교적 권위를 바탕으로 중세 페르시아를 장악했던 사파비 제국(1501~1732)의 왕좌용 카펫이다. 길이 2.7m인 이 짙붉은 카펫은 곳곳에 군청색, 미색 등이 어우러지며 생기가 넘친다.
● 국립박물관의 첫 이슬람 상설전시
이슬람 미술의 정수 중 하나로 꼽히는 카펫을 비롯해 이슬람 역사와 문화가 담긴 수준 높은 예술품 80여 점이 서울 용산구 국립중앙박물관 상설전시관에서 22일 공개됐다. 중앙박물관은 카타르 도하 이슬람예술박물관(MIA)이 소장한 회화, 서예, 공예품 등을 빌려와 ‘이슬람 미술, 찬란한 빛의 여정’ 전시를 내년 10월까지 3층 세계문화관에서 선보인다. 이 전시는 이슬람 문화가 시작된 7세기부터 19세기에 이르는 시기의 보물을 아우른다.
유홍준 국립중앙박물관장은 전날 언론 공개회에서 “국립박물관에서 이슬람을 주제로 상설 전시를 여는 건 처음”이라며 “이번 전시가 이슬람 문화를 이해하고 나아가 우리 문화까지 넓어진 시각으로 바라보는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다. 그동안 중앙박물관은 세계문화관을 통해 중국과 일본, 중앙아시아, 인도, 이집트, 고대 그리스·로마 등에 이르는 세계 여러 지역의 문화유산을 소개해 왔다.
전시장에 들어서면 촛불과 쿠란(이슬람교 경전) 경구가 정교히 조각된 대리석 석판이 관람객을 맞는다. 신자들이 메카(이슬람교 최대 성지)를 향해 기도할 수 있도록 건물 벽 오목한 공간에 세워뒀던 14세기 ‘미흐랍 석판’이다.
권혜은 학예연구사는 “촛불로 표현된 빛은 이슬람에서 진리이자 힘 자체를 의미한다”며 “장식적인 석판과 타일, 문 등 건축 부재는 공간에 신성함과 예술성을 불어넣는 기능을 했다”고 설명했다. 현존 최대로 꼽히는 15세기 쿠란 필사본도 눈길을 끈다.
● “이슬람 예술의 대표 걸작들”
이번 전시는 예부터 이슬람 문화에서 중요한 자리를 차지해 온 ‘서예’를 살펴보는 재미가 있다. 가로획은 길게 늘이고 세로획은 높이 뻗은 ‘무하카크 체’, 각지고 균형 잡힌 ‘쿠피 체’ 등은 글씨만으로 리듬감과 장엄함을 느끼게끔 한다. 권강미 학예연구관은 “서예 장식과 아라베스크 문양, 엄격한 좌우 대칭은 이슬람 미술을 이루는 3가지 본질적 요소”라며 “우상숭배를 금지했기에 다채로운 표현법이 발전했다”고 설명했다.
전시물이 제작된 지역은 이슬람교가 확산한 다양한 지역을 아우른다. 오늘날 튀르키예를 중심으로 서아시아와 북아프리카, 남동유럽 세 대륙에 걸쳐 영토가 있던 오스만 제국(1299~1922)의 푸른 물병, 인도를 지배한 무굴 제국(1526~1857)의 강철 단검, 북아프리카까지 영토를 넓힌 파티마 왕조(909~1171)의 모스크 램프 등이 포함됐다.
아라비아반도에서 시작된 이슬람 문화가 여러 지역을 거치면서 변화한 양상도 엿볼 수 있다. 서유럽 기독교 양식에 이슬람 미술 양식이 더해진 이탈리아 노르만 왕조(1066~1135)의 상아 상자가 대표적이다.
천문학과 항해술에 관한 깊은 이해를 바탕으로 만들어진 14세기 아스트롤라베(천체의 고도를 재거나 궤도를 계산하는 기구) 등도 이슬람 문화의 진면목을 보여준다. 샤이카 나세르 알나스르 MIA 관장은 “여러 대륙과 시대를 거치며 발전해 온 이슬람 예술의 대표 걸작들을 엄선한 MIA의 축소판”이라며 “K컬처 열풍이 불고 있는 카타르에서도 한국의 문화유산을 소개할 수 있길 기대한다”고 했다.
