현대건설, 생활밀착형 서비스 ‘H 헬퍼’ 도입… 입주민 일상 지원 강화

현대건설이 주거서비스 플랫폼 ‘H 컬처클럽’을 통해 입주민의 일상에 실질적 도움을 제공하는 ‘H 헬퍼’를 선보이며 생활밀착형 주거서비스를 한 단계 확장했다. 이번 서비스는 이사지원, 세대 내 수리, 가사대행 등 실용적인 일상 지원을 핵심으로 하며, 현대건설 전문 인력이 직접 서비스를 제공하는 점이 기존 아파트와 차별화된다.
현대건설은 이미 문화·예술, 건강, 돌봄 등 다양한 H 컬처클럽 프로그램을 통해 주거 서비스의 품격을 높여왔다. 여기에 H 헬퍼가 추가되면서 플랫폼은 입주민의 생활 전반을 아우르는 종합 주거 서비스로 확장됐다. 단순한 시설 관리 차원을 넘어, 입주민의 시간과 노력을 줄이고 생활 편의성을 높이는 실질적 솔루션 제공이 목표다.
H 헬퍼는 △시스템·DIY 가구 조립 △대형 가전 설치 △픽처레일·액자·커튼 설치 △대형가구 배치 등 이사 과정에 필요한 서비스를 비롯해, △전등·환풍기·수전·욕조 교체 △외부 창호 관리 등 세대 내 수리 서비스를 포함한다. 현대건설 전문 인력이 단지 내 상주하며 서비스를 제공, 신뢰성과 즉시성을 확보한 점이 특징이다.
서비스는 디에이치 대치 에델루이에서 시범 운영을 진행하며 품질을 검증했다.
현대건설 관계자는 “H 헬퍼는 H 컬처클럽 서비스 가치가 입주민 일상 깊숙이 스며드는 전환점이 될 것”이라며 “주거와 라이프스타일을 연결하며 입주민의 시간과 품격을 지키는 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편, H 헬퍼는 앞으로 다양한 단지로 확대 적용될 전망이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
