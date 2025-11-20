이준석 “동탄 주민이 원하면 경기도지사 출마…함익병 서울시장 안 나올 이유 없어”

개혁신당 이준석 대표가 내년 6월 지방선거에서 경기도지사 출마 가능성을 언급했다. 이 대표는 개혁신당 공동 선거대책위원장을 맡았던 함익병 원장의 서울시장 출마 가능성도 밝혔다.
이 대표는 20일 SBS 라디오에 출연해 “저는 동탄 국회의원이니 동탄 주민들이 원하는 상황이 나온다면 (출마) 하겠다”고 밝혔다. 그는 “도지사가 되는 게 (동탄을 위해) 더 일하기 편할 것 같으면 도전해 볼 수 있지만 아직은 아니다”라면서도 “함 원장이 후배들을 키워야 한다고 하시는데 당 대표가 된 자가 혼자 빠지는 것도 말이 안 된다”라고 부연했다. 다만 이 대표가 의원직을 내려놓고 더불어민주당 우세 지역인 경기도 선거에 나설 가능성은 높지 않은 것으로 전망된다.
이 대표는 함 원장의 서울시장 출마 가능성도 언급했다. 그는 “(함 원장이) 안 나올 이유가 없다고 생각하시는 것 같다”며 “출마해서 당선되든 안 되든 당에 도움이 되면 해야지 하는 생각을 하고 있다”고 밝혔다.
그러나 이 대표는 국민의힘과의 연대론에 대해서는 선을 그었다. 이 대표는 “우리는 당당히 개혁신당의 이름으로 선거를 치러서 호사가들의 코를 눌러주는 것이 목표”라며 일단 선을 긋고 나선 것이다.
보수 진영 일각에서 국민의힘과 개혁신당이 내년 지방선거에서 연대해야 된다고 주장하고 있는 가운데 이 대표가 개혁신당 몸값 높이기를 시도하고 있다는 해석도 나온다. 이 대표는 “재보궐은 굉장히 중요하니까 저희가 특히 신경 쓰고 있다”며 “수도권 지역에서 예정된 곳들이 서너 군데 있는 것 같다. 그 곳들을 주로 공략할 것”이라고 설명했다.
