한국부동산개발협회 20주년… 디벨로퍼 미래 전략 논의

한국부동산개발협회는 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 20주년 기념 행사를 개최한다고 17일 밝혔다.
앞으로의 20년을 위한 시작이라는 의미를 담아 ‘A.N.D 20’이라는 주제로 열리는 이번 기념 행사는 오는 19일 해외 초청 인사 및 국내 주요 디벨로퍼들이 참석하는 환영 만찬을 가진 뒤 20일 본 행사인 ‘글로벌 디벨로퍼 콘퍼런스’로 이어진다.
이날 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지, 국내 엠디엠그룹 등 부동산 개발사 경영진이 직접 참여해 주제 발표와 토론 및 좌담회를 가질 예정이다.
1부에서는 ‘글로벌 디벨로퍼의 패러다임 변화 및 대한민국 디벨로퍼 미래’, 2부에서는 ‘대한민국 디벨로퍼 : 향후 100년을 향한 도약’을 주제로 각각 진행된다.
협회의 20주년을 맞아 ‘비전 선포식’을 갖고 새롭게 바뀌는 기업 이미지(이하 CI)를 최초로 공개한다. 이번에 바뀌는 CI는 세계적 크리에이티브 디렉터 박영하와 협업해 제작했다.
또 ‘한국부동산개발산업연구원’ 출범도 발표한다. 기존 정책연구실을 독립 연구 기관으로 확대 개편한 이 조직은 부동산 개발 산업의 혁신과 공공성 강화를 위한 연구 허브로서 부동산 개발 모형을 연구하고 개발 사업성 분석 등을 수행할 예정이다.
김승배 한국부동산개발협회 회장은 “한국 디벨로퍼들이 세계 시장과 함께 성장할 수 있도록 산업의 신뢰와 공공성을 강화하고, 글로벌 경쟁력 있는 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
