국민 30%가 ‘초고신용자’… 정부 ‘신평 인플레’에 메스 댄다

고신용자도 5년만에 500만명 늘어
금융당국이 개인 신용평가 체계를 전면 손질하기로 했다. 국민 10명 중 3명이 초고신용자로 분류되는 등 신용평점 인플레이션이 심각한 상황인 데다 신용거래 정보가 부족한 취약계층의 점수는 과도하게 낮게 책정되고 있기 때문이다.
금융 취약층은 710점 양극화 심화
AI 등 활용 신용평가체계 전면개편
금융위원회는 20일 ‘신용평가체계 개편 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 현행 개인·소상공인 신용평가 체계의 문제점과 개편 방향을 논의했다. 금융위와 신용평가회사 코리아크레딧뷰로에 따르면 개인신용평가 대상자의 28.6%가 개인신용평점 950점 이상의 초고신용 점수를 받았다. 신용평점 900점 이상 고신용자 수는 2019년 1723만 명에서 2024년 2216만 명으로 늘었다.
반면 청년·고령층·주부 등 금융거래 이력이 부족한 ‘신용거래정보부족자(Thin filer)’에겐 평균 710점이 부여돼 금융 소외계층으로 내몰리고 있다는 지적이 제기됐다. 소상공인(개인사업자) 역시 담보와 개인 특성을 중심으로 리스크 관점의 평가가 이뤄져 사업성이 충분히 반영되지 않고 있다는 게 신용정보원의 설명이다.
이에 따라 TF에서는 전통적 금융정보에서 벗어나 통신·공공요금 납부 이력, 플랫폼 활동 정보 등 비금융·대안정보 활용을 확대하는 방안이 논의됐다. 금융당국은 개인신용평가체계 개편, 소상공인 신용평가 고도화, 인공지능(AI)을 활용한 신용평가 내실화 등을 논의한 뒤 세부 추진방안을 확정해 발표할 방침이다. 금융위는 지난달 19일 대통령 업무보고에서 ‘비금융정보 활용 소상공인 신용평가모형 개발’ 등을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.
이날 권대영 금융위 부위원장은 “신용평가시스템이 ‘잔인한 금융’의 높은 장벽이 아니라 ‘포용 금융’의 튼튼한 안전망이 돼야 한다. 신용평가체계의 전면적 재검토가 필요하다”고 강조했다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
