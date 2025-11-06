삼성전자-LG, 나란히 ‘CES 2026 최고 혁신상’ 수상

국내 여러 기업들이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’을 앞두고 주최 측으로부터 혁신상을 받았다.
CES를 주최하는 미국소비자기술협회(CTA)는 5일(현지 시간) 혁신상 수상 제품·기술을 발표했다. CTA는 매년 CES 개막에 앞서 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 혁신상을 수여한다.
삼성전자는 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 27개의 혁신상을 받았다. 특히 모바일 부문에서 삼성전자가 새롭게 출시한 확장현실(XR) 기기 ‘갤럭시 XR’과 역대 갤럭시 Z 폴드 스마트폰 중 가장 얇은 갤럭시 Z 폴드 7이 수상 제품에 이름을 올렸다. 또 반도체 부문에서 양자보안 칩이 사이버보안 부문 최고혁신상을 받았다. 삼성SDI는 초고출력 원통형 배터리가 건설·산업 기술 부문에서 최고혁신상을 받는 등 모두 2개 제품으로 혁신상을 수상했다.
LG전자는 최고혁신상 2개를 포함해 18개의 혁신상을 받았다. 이 중에서 LG전자가 세계 최초로 내놓은 투명·무선 TV ‘LG 시그니처 올레드(OLED) T’가 최고혁신상을 받아 LG 올레드 TV는 4년 연속 최고혁신상 수상 기록을 썼다. 시그니처 올레드 T는 77인치의 초대형 투명 스크린에 무선 송수신 기술을 지원한다. LG이노텍은 새롭게 개발한 차량용 조명 ‘초슬림 픽셀 라이팅 모듈’로 혁신상을 수상했다. LG에너지솔루션은 배터리 수명을 향상시키는 ‘Better.Re(배터.리) 솔루션’ 기술로 혁신상을 수상했다. 배터리 기업이 순수 소프트웨어 기술로 CES 혁신상을 수상한 것은 이번이 최초다.
