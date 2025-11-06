한섬, 청담 명품거리에 ‘타임’ 플래그십 스토어 연다

한섬이 서울 강남구 청담동 명품거리에 ‘타임(TIME)’의 대형 플래그십 스토어를 선보인다.
현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 국내 럭셔리 패션 중심지인 청담동 명품거리에 타임의 첫 플래그십 스토어 ‘타임 서울’을 7일 오픈한다고 6일 밝혔다. 한섬 관계자는 “국내 패션 브랜드가 대형 플래그십 매장을 여는 건 흔치 않은 일”이라며 “타임의 헤리티지와 미래 방향성을 제시해 브랜드의 격(格)을 글로벌 명품 수준으로 끌어 올리겠다는 의지가 담긴 것”이라고 말했다.
타임 서울 매장은 지하 2층부터 지상 4층까지 총 1858㎡(약 562평) 규모로 조성됐다. 한섬이 운영하는 1300여 개 매장과 플래그십 스토어 중 가장 크다. 타임(여성)·타임 옴므(남성)·타임 파리(글로벌) 등 타임 전라인업 제품을 판매한다. 플래그십 매장 전용 제품도 매시즌 선보일 예정이다. 특히 모든 신제품은 공식 출시일보다 일주일 먼저 이곳에서 공개한다.
매장 1층에서는 국내외 유명 작가들과 협업한 테이블웨어 등 라이프스타일 제품 100여 종을 판매한다. 2층에서는 타임 제품의 단추를 고객 취향에 맞게 교체해주는 ‘버튼바’를 처음 선보인다. 색상부터 소재, 크기 등 개인의 취향에 맞는 70여 종의 단추를 활용해 커스터마이징이 가능하다. 3층에서는 ‘타임 파리’ 제품을 만나볼 수 있다. 4층에는 자체 식음료(F&B) 브랜드 ‘카페 타임’이 들어설 예정이다. 유러피안 캐주얼 다이닝 공간으로 브런치 메뉴와 버거, 커피, 와인 등 다양한 식음료를 즐길 수 있다.
