“이재용 회장에 5만원 받아…가보 삼겠다” APEC 카페 직원 화제

아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 현장에서 이재용 삼성전자 회장을 만난 이디야커피 직원이 5만 원을 선물받았다는 사연이 화제가 되고 있다.
1일, 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 경주 한화리조트 내 이디야커피 매장에서 근무한 직원 A 씨는 “이재용 회장님과의 만남이 가장 기억에 남는다”며 당시 사진을 공개했다.
● “멋지고 젠틀한 회장님”…커피 건네자 5만 원 선물
이날 A 씨는 매장을 지나던 이 회장에게 커피 한 잔을 내밀었다. 그러자 이 회장은 바지 주머니에서 5만 원권을 꺼내 A 씨에게 전했다.
사진에는 이 회장이 커피를 들고 웃는 모습, 고개 숙여 인사하는 모습, A 씨가 5만 원권을 손에 들고 미소짓는 장면이 담겼다.
A 씨는 “멋지고 잘생기고 젠틀한 회장님이었다. 받은 돈은 액자에 넣어 가보로 남기겠다”며 “회장님께만 커피를 드리고 옆에 있던 분께는 못 드린 게 아쉽다”고 덧붙였다.
이디야커피 본사 측은 “직원이 사장님을 속이고 몰래 커피를 줬다면 형사 문제가 되겠지만, 이번 경우는 그렇지 않다”며 “보통 내부적으로 결제하거나 양해를 구한 뒤 선물을 드린 것이고, 그에 따른 감사 인사를 받은 것이라 문제될 부분은 없다”고 밝혔다.
● “갤럭시, 삼성폰만 씁니다”
사연은 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 퍼졌다. 한 누리꾼이 “아이폰 쓰시나요?”라고 묻자, A 씨는 “갤럭시, 삼성폰만 씁니다”라고 답해 웃음을 자아내기도 했다.
누리꾼들은 “이게 진짜 로또다”, “삼성페이가 안 쓰고 현금 써서 신기하다“, “부적 같은 5만원이다” 등 반응을 보였다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
