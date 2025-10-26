카카오톡서 챗GPT 바로 이용한다…이르면 28일부터

이번 주부터 카카오톡 채팅을 하면서 오픈AI의 챗GPT를 바로 이용할 수 있을 것으로 보인다. 26일 카카오에 따르면 카카오톡 사용자들은 이르면 28일부터 오픈AI와 공동 프로덕트인 ‘챗GPT 포 카카오’를 카카오톡 내에서 이용할 수 있게 된다.
이를 사용하면 챗GPT 앱을 별도로 설치하지 않아도 카카오톡 채팅탭 상단의 ‘챗GPT’를 눌러 서비스를 이용할 수 있다. 또 카카오톡 대화 중 궁금한 내용이 있으면 말풍선을 길게 눌러 챗GPT에 바로 물어보거나, 답변받은 내용을 채팅방에 공유할 수도 있다. 챗GPT 안에서 카카오 선물하기, 예약하기, 카카오맵, 멜론 등의 서비스를 사용할 수 있다. 카카오톡에서 사용하는 챗GPT는 오픈AI의 최신 모델인 ‘GPT-5’다. 카카오톡 내에서 챗GPT에 로그인하는 형태라 유료 사용자는 유료 기능을 카카오톡에서 그대로 쓸 수 있다.
앞서 카카오는 카카오톡 25.9.0 버전 업데이트를 진행했다. 여기서 인공지능(AI) 요약과 오픈채팅, 이모티콘 업데이트 등을 진행했다. AI 요약 기능을 켜면 카카오의 AI 서비스인 ‘카나나’가 ‘안읽음’ 폴더에 쌓인 메시지를 요약해 이용자가 핵심 내용을 한눈에 확인할 수 있도록 돕는다. 해당 기능은 안 읽은 메시지가 5개 이상이면서 24시간 이내 수신한 메시지가 있는 채팅방 1개에 적용된다.
카카오는 이번 업데이트를 통해 오픈채팅탭에서 키워드를 검색할 수 있게 했다. 또 이모티콘 키보드를 개선해 ‘검색’ 탭으로 이모티콘을 찾을 수 있도록 했다. 기본적으로 제공되던 116개의 이모티콘은 126개의 미니 이모티콘으로 리뉴얼하고, 이모티콘 키보드 내 ‘미니’ 탭을 통해 사용할 수 있다.
다만 카카오는 이용자들이 요구하던 ‘친구탭’ 복원은 아직 시행하지 않았다. 친구탭이 인스타그램이나 페이스북의 피드처럼 바꾸면서 이용자의 불만이 계속되는 가운데 이날 기준 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 카카오톡의 별점은 1점대에 머무르고 있다. 카카오는 카카오톡을 이전 버전으로 되돌리는 것이 불가능하다는 입장이지만 올 4분기(10~12월) 내에 카카오톡의 기존 ‘친구목록’을 친구탭의 첫 화면으로 되살릴 예정이다.