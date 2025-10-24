HS효성더클래스, 크리스티 뉴욕 20세기 이브닝 세일 하이라이트 전시

HS효성더클래스가 크리스티 뉴욕 20세기 이브닝 세일 하이라이트 전시를 10월 25일부터 27일까지 3일간 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 연다.
HS효성더클래스 이번 전시는 국내 최초의 ‘메르데세스-마이바흐’ 멤버십인 마스테리아 클럽 프로그램의 일환으로 기획됐다. 11월 진행되는 세계적 경매 행사인 크리스티 뉴욕의 ‘20세기 이브닝 세일’을 앞두고 경매에 출품되는 김환기의 작품을 미리 선보인다.
김환기는 한국 작가로서는 최초로 크리스티 뉴욕 20세기 이브닝 세일 무대에 오르게 됐다. 파블로 피카소, 마르크 샤갈, 조안 미첼, 데이비드 호크니 등 세계적 거장의 대표작과 함께 경매에서 선보일 예정이다.
HS효성더클래스는 글로벌 경매사와 이번에 함께한 전시 협업인 ‘김환기 서울 프리뷰’를 출발점으로 고급문화 콘텐츠 프로그램이 향후 자사의 마스테리아 멤버십 혜택 확장과 연결될 수 있도록 노력한다는 계획이다.
전시는 고객 및 잠재 고객을 대상으로 진행될 예정이다. 방문 전 사전 예약을 통해 관람이 가능하다.
HS효성더클래스 관계자는 “고객들에게 HS효성더클래스만의 차별화된 럭셔리 경험을 제공하고자 세계적인 경매에 출품 예정인 거장의 작품을 직접 관람할 수 있는 전시를 열게 됐다”며 “이번 전시는 쉽게 접하기 어려운 작품을 만나볼 수 있는 흔치 않은 기회로 많은 고객들이 가치 있는 시간을 가질 수 있기를 바란다”고 말했다.
HS효성더클래스 마스테리아 클럽은 럭셔리 고객 전용 프라이빗 멤버십으로서 단순 차량 구매 혜택을 넘어 고객의 삶 속에서 브랜드 철학을 체험하도록 설계된 것이 특징이다. 멤버십 고객들은 다이닝, 골프 및 스포츠, 해외투어, 문화예술, 호텔 및 라이프스타일, 전용 컨시어지 등 다양한 카테고리에서 맞춤형 큐레이션 프로그램을 제공받는다.
