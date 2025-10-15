[온라인 라운지]한국기업 메세나 활동 모은 ‘메세나 코리아 29선’ 출간

최근 출간된 ‘메세나 코리아 29선: 기업과 문화예술 상생의 기’(저자 김영재, 임광기)에서 질문에 대한 답을 찾을 수 있다. 메세나는 기업이나 기관의 문화예술 지원 활동을 말한다.
이 책은 국내 주요 메세나 활동을 소개하고 있다. 저자들은 ▲메세나의 개념과 세계적 흐름 ▲기업의 문화예술 지원 방식 ▲기업이 메세나를 수행하는 목적 ▲대표적 사례와 향후 과제 등을 체계적으로 정리했다. 특히 기금 조성, 예술단체 후원, 문화 공간 운영, 아트 콜라보 등 다양한 형태의 지원 방식이 소개된다. 기업과 예술의 연결에 대해 객관적인 설명과 사진으로 정리한 국내 첫 기록물이다.
책에선 국내 주요 기업 29곳의 메세나 활동을 자세히 확인할 수 있다. 삼성문화재단은 리움·호암미술관을 통해 한국 미술계의 중추적 역할을 담당하고 있고, 금호문화재단은 영재 음악인 발굴로 음악계의 토대를 넓혔다. LG그룹은 LG구겐하임어워드와 LG OLED 아트프로젝트로 글로벌 아트 신(scene)과 연결을 강화하고, 현대자동차그룹은 테이트모던 등 해외 미술관과의 국제적 예술 교류를 선도한다. 이 밖에도 크라운해태제과그룹, 신한카드, 롯데장학재단 등의 다양한 메세나 활동이 기록돼 있다.