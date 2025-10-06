콜마 남매 경영권 분쟁, 장남 승리로 일단락…父子 소송은 이제 시작

세계적으로 주목받고 있는 K뷰티의 선두주자로 꼽히는 화장품 제조자개발생산(ODM) 회사 한국콜마 오너 일가의 경영권 분쟁이 창업주 윤동한 회장의 장남인 윤상현 콜마홀딩스 부회장의 승리로 일단락됐다. 그러나 이달부터 윤 회장이 아들을 상대로 제기한 주식 반환 소송이 시작되면서 경영권을 둘러싼 분쟁은 당분간 이어질 것으로 보인다.
6일 업계에 따르면 콜마비앤에이치는 지난달 26일 세종시 세종테크노파크에서 임시 주주총회를 열고 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 사내이사로 신규 선임했다. 윤 부회장은 콜마비앤에이치의 실적과 주가가 5년간 하락세를 보였다고 주장하며 이사회 개편을 추진해왔다. 여동생인 윤여원 콜마비앤에이치 대표 측은 이를 막기 위해 법적 대응에 나섰지만 대전지법이 임시 주총 소집을 허가하면서 결국 주총이 열리게 됐다.
신규 선임 안건은 출석 주식 수 중 찬성 69.9%로 통과됐다. 이번 결정을 통해 콜마비앤에이치 이사회는 기존 6명에서 8명으로 늘었고, 이 가운데 윤 부회장 측 인사는 3명에서 5명으로 확대되며 과반을 차지하게 됐다. 이번 의결로 윤상현 부회장은 화장품과 제약 분야에 이어 여동생인 윤여원 대표가 경영을 맡고 있는 콜마비앤에이치의 건강기능식품 사업까지 경영 주도권을 거머쥐게 됐다는 평가가 나온다.
콜마홀딩스 관계자는 “이번 결과는 경영 정상화를 바라는 주주들의 의지가 반영된 것”이라며 “앞으로 고부가가치 사업 중심으로 포트폴리오를 전환하고 전문경영인 체제를 복원해 콜마비앤에이치를 그룹 내 핵심 계열사로 재정비하겠다”고 밝혔다.
그러나 이번 주총으로 오너 일가 간 갈등이 마무리되기 보다는 장기화할 가능성이 크다는 분석이 지배적이다. 윤 회장이 아들인 윤 부회장을 상대로 청구한 주식 반환 소송이 남아있기 때문이다. 윤 회장은 딸인 윤여원 대표 편에 서서 윤 부회장을 상대로 자신이 증여했던 콜마홀딩스 주식을 돌려달라는 소송을 제기한 상태다. 윤 회장은 아들에게 2019년에 물려준 주식 230만 주를 반환하는 내용의 소송을 5월에 냈다. 이어 지난달엔 2016년에 증여했던 주식 167만 주 가운데 1만 주를 추가로 돌려달라고 청구 취지를 확장했다. 주식반환청구 소송의 첫 변론기일은 이달 23일로 예정됐다.
콜마그룹 내 남매 갈등은 부친까지 가세한 ‘3자 구도’로 확전되는 양상이다. 딸인 윤여원 대표를 지원하는 윤 회장과 아들인 윤 부회장의 대립 구도가 쉽게 봉합되기 어려울 것이라는 전망도 나온다. 만약 윤 회장이 주식반환청구 소송에서 승소할 경우 최대주주 지위를 회복해 경영 일선에 복귀할 수 있는 길이 열리게 된다.
업계 한 관계자는 “콜마 일가가 극적인 화해를 이루지 않는 한 경영권 분쟁은 장기화될 수밖에 없다”며 “법적 공방 결과에 따라 지배구조와 계열사 운영에 큰 변화가 불가피할 것”이라고 내다봤다.
댓글 0