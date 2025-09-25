리차드 테일러 뉴질랜드 웨타 워크숍 대표, 전쟁기념관 방문

리차드 테일러(Richard Taylor) 뉴질랜드 웨타 워크숍(Wētā Workshop) 대표가 24일 오후 전쟁기념사업회(회장 백승주)가 운영하는 전쟁기념관을 방문했다.
테일러 대표는 영화 ‘반지의제왕’ 시리즈에서 특수효과‧특수분장‧의상 제작을 맡아 아카데미상을 5차례 수상한 영화제작자다. 그는 현재 특수효과 및 소품 제작회사인 ‘웨타’ 그룹과 리처드 테일러 프로덕션을 설립‧운영하고 있다.
백승주 회장은 뉴질랜드 테 파파 통가레와 국립박물관(Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa) 갈리폴리 전시를 관람한 경험을 소개하며, “감명 깊게 본 전시물 설계‧제작한 전문가가 기념관에 찾아주어 뜻깊다”고 환영의 인사를 건넸다. 이어 “ ‘케이팝 데몬 헌터스’와 같은 K-문화 콘텐츠가 전 세계로 확산된 배경에는 전쟁의 고통을 이겨낸 국민의 저력에 있다”고 생각한다며, “앞으로 전쟁기념관 전시가 테일러 대표와 같은 예술가적 시각에서 기획된다면 관람객에게 한층 더 깊은 감동을 줄 수 있을 것”이라고 밝혔다.
테일러 대표는 “전쟁 관련 전시는 군사적 전략보다 전쟁에 참여한 개인의 인간적 이야기를 풀어내는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 또한 “젊은 세대가 과거 전쟁 영웅의 희생과 헌신을 기억하도록 하는 것이 박물관의 핵심 역할이라 생각하며, 과거와 현재를 연결해 미래세대가 그 의미를 깨닫도록 하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
백승주 회장은 “이번 방문을 계기로 양 기관이 협력하여 전쟁기념관 전시 콘텐츠 개발에서 국제적 협력과 창의적 접근을 모색할 수 있을 것”이라며 기대를 전했다.
환담 후 테일러 대표는 전쟁기념관 야외 전시조형물인 형제의상, 평화의 시계탑, BTS다리(Bridge of Team Spirit) 및 전사자명비를 둘러보며, 전쟁기념관의 6‧25전쟁 관련 전시물에 대한 깊은 관심을 보였다.
