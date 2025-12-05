‘미미미누’ 영상서 10초만에 수학 푼 학생… 알고 보니 ‘수능 만점자’

2026학년도 수능에서 전 과목 만점을 받은 광주 서석고 3학년 최장우 군이 올해 초 유튜브 영상에서 보여준 수학 실력으로 다시 주목을 받고 있다.
교육 콘텐츠 크리에이터 ‘미미미누’의 유튜브에 지난 1월 수능만점자인 최장우 군이 출연했다. 당시 영상은 광주 시내에서 지나가는 시민이 길거리에서 수학 문제를 푸는 형식으로 진행했다.
그는 영상에 출연해 당시 최 군은 내신 1.00, 전교 1등, 광주 고등학교 학생회 의장 등자신의 이력을 차분히 설명해 시선을 끌었다.
영상 속 최 군은 가장 자신 있는 과목으로 수학Ⅱ를 선택하고 미분 함수 문제 풀이에 바로 들어갔다.
그는 문제를 들여다본 지 10초도 지나지 않아 답을 말해 주변을 놀라게 했고, 이어 나온 다항함수 문제도 막힘 없이 풀어내며 환하게 웃었다.
길거리에서 돌발로 진행된 만큼 가벼운 분위기 속에서도 풀이 과정을 정확하게 설명해 현장에 있던 학생들뿐 아니라 온라인 시청자들도 감탄했다.
영상이 퍼지자 “저 많은 사람들 앞에서 또박또박 자기소개하는 모습이 정말 멋지다”, “우리 아이들도 저런 청년으로 자라면 좋겠다”는 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “인싸력과 성적을 동시에 갖춘 학생은 처음 본다”, “문제를 푸는 순간 표정이 밝아지는 게 귀엽다”고 반응했다.
최 군은 수능에서 전 영역 만점을 기록했다. 그는 “꾸준히 응원해 준 부모님과 체계적으로 수업을 이끌어 준 학교 선생님들 덕분에 좋은 결과를 얻었다”고 소감을 전했다.
현재 그는 행정고시 준비를 목표로 서울대학교 경제학과 진학을 희망하고 있으며, 수시 면접을 마치고 합격자 발표만을 기다리고 있다. 광주에서 수능 전 과목 만점자가 나온 것은 2015년 이후 10년 만으로, 지역에서도 의미 있는 성과로 평가되고 있다.
