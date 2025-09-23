‘통일교-정당 유착’ 몸살 겪은 日, 한학자 구속에 큰 관심

통일교 한학자 총재가 정치자금법 위반 등 혐의로 23일 구속되자 일본 언론들도 속보로 전하며 높은 관심을 보였다. 2022년 아베 신조(安倍晋三) 전 총리 피살 사건의 한 배경으로 통일교가 지목돼 왔고, 집권 자민당과의 ‘정교유착’ 의혹이 제기됐기 때문이다.
아시히신문은 23일 한 총재의 구속 사실을 전하며 “윤석열 전 대통령의 부인과 측근에 대한 부정한 금품 제공에 관여한 혐의가 있다”며 “(창립자인 고 문선명 총재 때부터) 교단이 정치권과 유대를 가지려는 움직임을 보였다”고 했다. 아사히는 탁지일 부산장신대 교수를 인용해 “(통일교는 교단) 의사대로 국가가 운영되어야 한다는 ‘정교일치’ 이념을 강조했다”며 “한 총재 등은 좀 더 나은 상황을 만들기 위한 기대감을 갖고 윤석열 정권에게 다가섰지만 뜻하지 않은 비상계엄으로 인해 본인들의 정치적 움직임이 노출되었다”고 전했다.
니혼게이자이(닛케이)신문은 “통일교와 윤 정권의 유착 관련 수사가 큰 전기를 맞았다”면서 통일교가 한 총재의 건강 우려 등을 주장했지만 구속된 사실을 전했다. NHK는 탁 교수를 인용해 “한 총재의 구속이 통일교 교단의 약화로 이어질 수 있다”고 했다.
앞서 아베 전 총리를 살해한 야마가미 데쓰야(山上徹也)가 “어머니가 통일교에 거액을 기부해 가정이 엉망이 됐다”고 범행 동기를 밝히면서 논란이 커졌다. 이어 일본 정부는 고액 헌금 등을 문제 삼이 세계평화통일가정연합(옛 통일교․이하 가정연합)을 상대로 해산명령을 청구했고, 법원은 이를 받아들였다. 이런 과정에서 자민당 일부 정치인과 가정연합의 유착 의혹이 불거지기도 했다.
가정연합의 일본본부는 한 총재의 구속에 대해 “수사에 진지하게 협조했고 도주 의혹 등이 없음에도 이런 사태가 된 것은 정말 유감이다”라는 입장을 NHK에 밝혔다.
