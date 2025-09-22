67세女, 실신후 깨어나더니 “난 41세”…머리 속 ‘이것’ 때문이었다

영국의 67세 여성이 쓰러진 뒤 깨어나 자신을 41세라 믿는 기억 혼란을 겪었다. 검사 결과, 원인은 뇌종양으로 확인됐다.
영국 매체 더 미러 등은 지난 18일(현지시간) 플리머스에 거주하는 글렌 릴리(67)의 사례를 보도했다.
■ 실신 후 기억 혼란, 뇌종양이 원인이었다
2021년, 그는 자택에서 갑자기 쓰러져 의식을 잃었다. 다시 깨어났을 때 그는 자신이 41세라고 굳게 믿었다. 자녀들 또한 아직 10대라고 착각했다. 그러나 현실에서 그는 이미 다섯 손주의 할머니였다.
그는 병원 검진 끝에 뇌에서 자몽 크기의 종양이 발견됐다. 의료진은 “치료하지 않으면 6개월 안에 생명이 위험할 수 있다”고 경고했다.
■ 11시간 대수술 끝에 생존…후유증 안고도 희망 이어가
수술은 같은 해 9월, 11시간 동안 진행됐다. 릴리는 수술로 목숨은 건졌지만 청력 일부를 잃었고 시력 저하와 만성 두통 같은 후유증이 남았다.
그는 의료진으로부터 “종양이 다시 자랄 수 있어 방사선 치료가 필요할 수도 있다”는 말을 들었다. 릴리는 “충격적이고 두려웠다. 사실 2017년부터 이명과 어지럼증을 겪었지만 원인을 찾지 못했었다”고 회상했다.
그럼에도 릴리는 “나는 운이 좋은 사람이다. 벌써 4년째 생존하고 있다”며 낙관적인 마음을 드러냈다. 현재 그는 ‘브레인 튜머 리서치’ 행사에 참여하며 뇌종양 환자 지원과 연구 기금 마련 활동에 힘쓰고 있다.
■ 두통·발작, 뇌종양 신호일 수 있을까?
전문가들에 따르면 뇌종양은 뇌 속에서 비정상적으로 자라는 세포 덩어리로, 양성과 악성으로 나뉜다. 양성이라도 크기가 커지면 두통, 시력 저하, 발작을 유발할 수 있고, 악성은 흔히 뇌암으로 불리며 빠른 성장과 전이로 생명을 위협한다.
서울아산병원 홈페이지 정보에 따르면 대표적인 증상으로는 두통을 꼽을 수 있다. 특히 자고 일어난 아침 반복되는 두통이다. 이어 두통과 함께 나타나는 오심·구토, 성인에게 갑자기 발생한 간질 발작, 한쪽 또는 양쪽 눈의 시력 저하, 사물이 겹쳐 보이는 복시 등이 있다.
말하기 능력 상실, 언어·운동 장애, 보행 장애, 감각 이상, 청력 저하와 이명도 주요 증상이다. 또한 성격 변화, 기억력과 학습 능력 저하, 무월경이나 성기능 저하가 나타날 수 있다.
의료진은 “이 같은 증상은 종양의 위치와 크기에 따라 달라진다”며 “조기에 전문 진료를 받는 것이 환자의 예후를 크게 좌우한다”고 강조했다.
