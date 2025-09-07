폴크스바겐 ‘ID.크로스 콘셉트’ 공개… 3000만원대 전기차 승부수

폴크스바겐이 7일(현지시간) ‘IAA 모빌리티 2025’ 첫 번째 공식행사인 미디어 프리뷰에서 내년 본격 양산을 앞둔 ID.크로스 콘셉트를 세계 최초로 공개했다. 이 차는 약 2만 유로(3200만 원대)의 합리적 가격으로 만나 볼 수 있을 전망이다.
폴크스바겐은 ID.2올 양산형 모델인 ID.폴로를 시작으로, 고성능 버전 ID.폴로 GTI와 ID.크로스 등 총 3종의 엔트리 전기차를 2026년까지 순차적으로 출시할 계획이다. 여기에 2027년 ID.에브리1 양산 모델까지 합류하면 2년 내 총 4종의 엔트리급 전기차 제품군이 완성된다.
네 모델 모두 폭스바겐그룹 코어 브랜드 그룹에서 개발한 차세대 도심형 전륜구동 전기차 라인업에 속한다. 폴크스바겐 새로운 MEB+ 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 만들어진다. 폴크스바겐은 이들 모델을 통해 합리적인 가격과 다양한 선택지로 유럽 엔트리 전기차 시장 공략을 본격화한다.
ID.크로스 콘셉트는 폴크스바겐 모듈형 전기차 전용 플랫폼 MEB를 기반으로 개발됐다. 전륜구동 설계를 통해 공간 활용성과 효율성을 극대화한 것이 특징이다. 이 플랫폼은 향후 파워트레인과 배터리, 소프트웨어 전반의 고도화를 거쳐 양산 모델에서는 MEB+로 진화할 예정이다. MEB+ 플랫폼은 ID.크로스를 비롯해 ID.폴로 등 앞으로 출시될 엔트리 전기차 라인업에 적용된다.
카이 그뤼니츠 폴크스바겐 브랜드 기술개발 담당 이사회 멤버는 “내년부터 MEB 플랫폼에 새로운 세대의 소프트웨어를 도입해 트래블 어시스트 주행 보조 시스템을 비롯한 다양한 기능이 눈에 띄게 향상될 것”이라며 “MEB+는 ID.크로스 양산 모델과 ID.폴로 같은 엔트리 전기차를 매력적인 가격에 평균 이상의 상품성을 갖춘 모델로 선보일 수 있게 하는 핵심 열쇠”라고 말했다.
211마력의 전기모터를 탑재한 ID.크로스 콘셉트 최고속도는 175km/h다. 유럽 기준 완전 충전 시 주행거리는 최대 420km에 달한다. 견인 장치는 최대 75kg의 수직 하중으로 2대의 전기자전거 적재가 가능하다. 최대 1200kg의 견인 능력을 갖춰 캠핑을 비롯한 다양한 라이프스타일 활동에 유연하게 대응할 수 있다.
ID.크로스 콘셉트는 폴크스바겐 T-크로스 차체 크기와 비슷하다. 전장 4161mm·전폭 1839mm·전고 1588mm·휠베이스 2601mm로 최대 5명이 여유롭게 탑승할 수 있도록 설계됐다. 트렁크 용량은 450ℓ, 전면 보닛 아래에 25ℓ의 추가 수납공간을 제공한다.
토마스 셰퍼 폴크스바겐 브랜드 CEO는 “ID.크로스 콘셉트는 폴크스바겐의 새로운 세대를 보여주는 상징적인 모델”이라며 “새로운 디자인 언어와 상급 모델에 적용되던 첨단 기술의 대중화, 향상된 성능과 품질로 브랜드의 진정한 진화를 입증할 것”이라고 말했다.
