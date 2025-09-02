‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 내달 분양 예정

단지는 수도권 7호선 굴포천역 역세권 입지에 들어선다. 한 정거장 거리의 부평역에 수도권광역급행철도(GTX)-B(예정) 노선이 계획돼 있다.
교육 환경은 도보거리에 개흥초, 부광초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교와 삼산·상동 학원가가 있다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 주변 대규모 공원도 많다.
단지는 커튼월 룩, 대형 문주, 특화된 동 출입구 설계를 적용했다. 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉’도 적용된다. 공원형 단지로 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설이 들어선다.
전용면적 46㎡ 타입은 방 2개 및 거실을 갖춰 증가한 1인 및 신혼 가구 관심이 기대된다. 74㎡에는 안방 드레스룸 등을 적용해 보다 공간 활용도를 높인 설계를 선보인다.
분양 관계자는 “두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 부평과 부천의 주요 인프라를 한 자리에서 누리는 더블시티 프리미엄을 품고, 굴포천역 역세권, 명문 학군 등 우수한 주거 여건을 갖췄다”며 “특히 부평구 부개동에서는 약 5년 만에 공급되는 신규 분양으로 인천에서 선호도 높은 두산건설과 BS한양 컨소시엄이 시공하는 만큼 지역을 대표할 수 있는 랜드마크 아파트로 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
댓글 0