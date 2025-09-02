동아일보

‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 내달 분양 예정

인천 부평구에 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’가 들어선다

두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 인천 부평구 부개동 일원에 부개4구역 주택재개발정비사업을 통해 지하 2층~지상 최고 25층, 13개동, 총 1299가구 대단지로 조성된다. 이 중 일반분양 물량은 전용면적 46·59·74㎡ 514가구다.

전용면적 타입별 일반분양 가구수는 △46㎡A 86가구 △46㎡B 13가구 △59㎡A 121가구 △59㎡B 135가구 △59㎡C 130가구 △74㎡A 12가구 △74㎡B 9가구 △74㎡C 8가구로 구성됐다.

단지는 수도권 7호선 굴포천역 역세권 입지에 들어선다. 한 정거장 거리의 부평역에 수도권광역급행철도(GTX)-B(예정) 노선이 계획돼 있다.

교육 환경은 도보거리에 개흥초, 부광초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교와 삼산·상동 학원가가 있다. 상동호수공원을 비롯해 부천영상문화단지, 청운공원, 신트리공원 등 주변 대규모 공원도 많다.

단지는 커튼월 룩, 대형 문주, 특화된 동 출입구 설계를 적용했다. 삼성물산의 차세대 주거 서비스 플랫폼 ‘홈닉’도 적용된다. 공원형 단지로 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 입주민 일상의 퀄리티를 높여줄 다채로운 커뮤니티시설이 들어선다.

전용면적 46㎡ 타입은 방 2개 및 거실을 갖춰 증가한 1인 및 신혼 가구 관심이 기대된다. 74㎡에는 안방 드레스룸 등을 적용해 보다 공간 활용도를 높인 설계를 선보인다.

분양 관계자는 “두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 부평과 부천의 주요 인프라를 한 자리에서 누리는 더블시티 프리미엄을 품고, 굴포천역 역세권, 명문 학군 등 우수한 주거 여건을 갖췄다”며 “특히 부평구 부개동에서는 약 5년 만에 공급되는 신규 분양으로 인천에서 선호도 높은 두산건설과 BS한양 컨소시엄이 시공하는 만큼 지역을 대표할 수 있는 랜드마크 아파트로 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
