스포츠투아이, 펄사 게이임과 게임 모션 감지 기술 MOU

스포츠 인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이(주)와 (주)에이플러스엑스의 글로벌 게이밍 기어 브랜드 펄사 게이밍 기어(Pulsar Gaming Gears)가 ‘게임 모션감지 AI 기술개발 및 사업화’를 위한 양해각서(MOU)을 체결했다.
스포츠투아이는 프로스포츠에서의 인공지능 연구 개발 경험을 바탕으로 컴퓨터 비전 기반의 마우스 모션 추적 및 분석 기술을 개발한다. 펄사는 글로벌 프로게이머 풀을 활용한 인공지능 학습 데이터 수집 및 테스트 베드를 운영하며 이를 게임용 제품 개발에 적극 활용할 예정이다.
김봉준 스포츠투아이(주) 대표이사는 “이번 협력은 한국 고유의 스포츠 AI 및 데이터 분석 기술이 세계 최초로 e스포츠·게이밍 분야로 확장되는 중요한 계기”라며 “펄사 게이밍 기어와 함께 전 세계 게이머들이 체감할 수 있는 새로운 AI 게이밍 경험을 제공하겠다”고 말했다.
조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0