스포츠투아이, 펄사 게이임과 게임 모션 감지 기술 MOU

  • 입력 2025년 9월 1일 17시 53분

김봉준 스포츠투아이 대표이사(왼쪽)와 유스케 타무라 펄사 게이밍 기어 부사장. 스포츠투아이 제공
김봉준 스포츠투아이 대표이사(왼쪽)와 유스케 타무라 펄사 게이밍 기어 부사장. 스포츠투아이 제공


스포츠 인공지능(AI) 테크 전문기업 스포츠투아이(주)와 (주)에이플러스엑스의 글로벌 게이밍 기어 브랜드 펄사 게이밍 기어(Pulsar Gaming Gears)가 ‘게임 모션감지 AI 기술개발 및 사업화’를 위한 양해각서(MOU)을 체결했다.

스포츠투아이는 프로스포츠에서의 인공지능 연구 개발 경험을 바탕으로 컴퓨터 비전 기반의 마우스 모션 추적 및 분석 기술을 개발한다. 펄사는 글로벌 프로게이머 풀을 활용한 인공지능 학습 데이터 수집 및 테스트 베드를 운영하며 이를 게임용 제품 개발에 적극 활용할 예정이다.

김봉준 스포츠투아이(주) 대표이사는 “이번 협력은 한국 고유의 스포츠 AI 및 데이터 분석 기술이 세계 최초로 e스포츠·게이밍 분야로 확장되는 중요한 계기”라며 “펄사 게이밍 기어와 함께 전 세계 게이머들이 체감할 수 있는 새로운 AI 게이밍 경험을 제공하겠다”고 말했다.

조영우 기자 jero@donga.com
