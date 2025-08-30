순방 이후 첫 민생점검으로 ‘최악 가뭄’ 강릉 찾은 이 대통령[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령은 30일 오후 극심한 가뭄 피해가 이어지고 있는 강원특별자치도 강릉을 직접 찾아 현장을 점검하고 긴급 대책을 지시했다.
이 대통령은 이날 먼저 오봉저수지를 방문해 저수율과 생활·농업용수 공급 현황, 대체 취수원 확보 상황 등을 보고받았다. 강릉은 이미 공공화장실 폐쇄, 학교 단축수업과 휴교 가능성 등 급수 제한이 시작된 상황으로, 당분간 뚜렷한 강수 전망이 없어 피해가 장기화될 수 있다는 우려가 제기됐다.
이 대통령은 이어 강릉시청 재난안전상황실에서 열린 가뭄 대책 회의에서 “단기·중기·장기 대책을 종합적으로 검토해야 한다”며 윤호중 행정안전부 장관에게 강릉시 재난사태 선포를 지시했다. 또한 “강릉지역의 급수난 해소를 위해 전국적 지원이 필요하다”며 “군과 소방의 급수차량을 적극 활용하고, 여력이 있는 지자체와 국민들이 식수 기부와 지원에 동참해달라”고 당부했다.
이 대통령은 이날 회의에서 “기후변화로 물 부족은 앞으로 전국적으로 반복될 문제”라며 “저수지 건설만으로는 한계가 있는 만큼 해수 담수화, 하수 재이용 등 근본적인 장기 대책을 마련해야 한다”고 주문했다.
현장 점검을 마친 이 대통령은 경포대 횟집 거리를 찾아 상인들과 대화를 나눴다. 한 상인은 “아직 급수 제한으로 장사에 직접적 영향은 없지만 손님들이 ‘가뭄에 놀러 오기가 미안하다’며 발길이 줄고 있다. 앞으로가 불안하다”고 호소했다. 이에 이 대통령은 “재난사태 선포를 지시했다. 정부가 최선을 다해 대책을 세우겠다”며 지역 상인들을 위로했다.
