‘APEC 문화산업고위급대화’ 본회의 경주서 개최

‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 문화산업고위급대화’ 본회의가 27일 경북 경주시 힐튼호텔에서 개최됐다.
‘문화창조산업, 번영을 위한 새로운 지평(CCIs: New Horizons for Prosperity)’을 주제로 열린 이번 고위급대화는 1989년 창설된 APEC 역사상 처음으로 문화산업을 주요 의제로 논의한 자리였다. 최휘영 문화체육관광부 장관의 주재로 일본의 아베 도시코 문부과학상, 칠레의 카롤리나 아레돈도 문화예술유산부 장관, 인도네시아의 파들리 존 문화부 장관, 말레이시아의 티옹 킹 싱 관광예술문화부 장관, 페루의 파브리시오 발렌시아 히바하 문화부 장관 등 20개국 고위급 정책 담당자들이 참석했다.
이날 회의에선 올해 APEC의 주요 의제인 ‘연결(Connect)’, ‘혁신(Innovate)’, ‘번영(Prosper)’이라는 3개 분과를 통해 문화산업의 미래를 조망했다. 문화산업이 APEC 핵심 성장 동력임을 재확인하고 이를 통한 지역 성장 기회를 논의하는 한편 디지털 기술과 인공지능(AI)이 문화산업 전 단계에 미치는 영향을 탐구했다. 또 모범사례 공유, 교육 훈련 교류 등 문화산업 분야의 실질적 협력 방안에 대한 회원경제체의 논의를 이어갔다.
본회의를 마무리하며 APEC 회원경제체 참석자들은 공동 성명을 채택했다. 주요 내용으로는 ▲문화창조산업의 경제적 중요성에 대한 공동 인식 ▲디지털·AI 기술을 활용한 창작과 유통의 혁신 촉진 등이 담겼다.
전날 우양미술관에서 열린 환영 만찬에선 ‘까치호랑이 배지’ 등 국립박물관문화재단의 기념품인 ‘뮷즈’ 40여 종이 전시돼 참가자들의 주목을 받았다. 정구호 총감독이 이끈 만찬 공연도 펼쳐졌다.
최휘영 장관은 “이번 ‘APEC 문화산업고위급대화’는 APEC 회원경제체 참석자들에게 문화콘텐츠의 무한한 확장성과 한국 문화산업의 역량을 생생히 선보였다는 점에서 성과가 크다”라며 “이번 성과를 바탕으로 APEC 회원경제체들과 문화산업을 통한 지속적 협력을 이어가겠다”라고 밝혔다.
