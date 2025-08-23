‘옴니모달’ 내세운 네이버 클라우드 “원조 ‘소버린 AI’ 맛집 저력 보여줄 것” [테크챗]

동아일보 IT사이언스팀 기자들이 IT, 과학, 우주, 바이오 분야 주목할만한 기술과 트렌드, 기업을 소개합니다. “이 회사 뭐길래?” 기술로 세상을 바꾸는 테크 기업들의 비하인드 스토리! 세상을 놀라게 한 아이디어부터 창업자의 요즘 고민까지, 궁금했던 그들의 모든 것을 파헤칩니다.
‘국가대표 인공지능(AI)’을 선발하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 사업이 닻을 올렸다. 1차 주관사업자로 5곳의 컨소시엄이 선정됐고, 이들은 6개월마다 평가를 통해 한 팀씩 탈락하는 토너먼트식 경쟁을 하게 된다. 경쟁 끝에 2026년 말 단 두 곳만이 국가대표 AI라는 타이틀을 거머쥘 수 있다.
네이버클라우드는 1차 주관사업자로 선정된 5개의 정예팀 중에서도 유력한 후보로 손꼽히는 곳이다. 12일 성남 분당의 네이버클라우드 사옥에서 만난 성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일 기술총괄에게서는 이런 기대감에 충분히 부응할 수 있다는 자신감이 엿보였다.
키워드 ① 사람과 가장 유사한 ‘옴니모달’
그의 자신감의 원천을 한 단어로 표현하자면 ‘옴니모달’이다. 최근 AI 업계의 ‘핫 트렌드’인 옴니모달은 ‘모든 것(omni)’이라는 단어와 형태를 의미하는 ‘모달(modal)’이 합쳐진 단어다. 텍스트, 사진, 영상 등 다양한 형태의 정보들을 종합적으로 이해해 맥락에 맞는 답변을 내놓을 수 있는 AI를 의미한다. 사람이 세상을 바라보고 이해하는 것과 가장 유사한 형태라고 볼 수 있다. 성 총괄은 “(앞서 유행했던) 멀티모달이 텍스트 중심의 거대언어모델(LLM)에 추가적으로 ‘눈(사진 ,영상 등)’과 ‘귀(음성)’를 붙인 것이라면, 옴니모달은 처음으로 눈과 귀로 들어오는 모든 정보를 종합해 결과를 내는 것”이라고 설명했다.
그의 설명에 따르면 옴니모달의 경우 미래먹거리로 꼽히는 ‘피지컬 AI’ ‘제조 AX’ 등 여러 산업 분야에 적용하기가 훨씬 수월하다. 로봇의 움직임을 글로 먼저 배운 멀티모달보다는 눈으로 보고 익힌 옴니모달의 성능이 뛰어난 것은 당연한 결과라는 것이다.
이는 결국 정부가 독자 AI 파운데이션 사업을 진행하는 최종 목표와도 일치한다. 한국만의 AI 모델을 개발해 제조업과 같은 한국의 주요 산업에 AI를 적용해 혁신을 이뤄내겠다는 것이다. 성 총괄은 “데이터 유출에 예민한 국가 보안과 연관된 산업은 국내 AI에 대한 수요가 분명히 있다”며 “정부가 ‘소버린 AI’를 강조하는 이유”라고 설명했다. 그는 국가대표 AI 선발전을 통해 소버린 AI ‘원조 맛집’의 저력을 보여주겠다는 의지를 내보였다.
키워드 ② AI 에이전트 플랫폼
성 총괄이 강조한 옴니모달 AI는 향후 네이버의 주요 비즈니스 모델과도 연관이 깊다. 현재 국내에서 ‘그래픽처리장치(GPU)’를 가장 많이 확보하고 있는 기업으로 꼽히는 네이버가 기업의 자원을 투자하면서까지 이번 사업에 참여한 이유도 이 때문이다. 성 총괄은 “우리는 ‘플러스 X’라고 표현하는데 옴니모달 AI 모델이 있으면 다양한 산업에 특화된 AI를 개발하기가 수월해진다”고 했다.
그는 네비게이션 시스템을 예로 들었다. 많은 AI가 가장 구하기 쉬운 데이터인 텍스트를 기반으로 LLM을 개발한 뒤 지도 데이터를 추가로 학습시키는 방식을 취하고 있는데 이 경우 ‘할루시네이션(환각)’ 현상이 발생할 가능성이 높다. 성 총괄은 “자율주행 자동차에 사용되는 네비게이션 시스템이라고 하면 작은 오류도 큰 사고로 이어질 수 있다”며 이런 점에서 옴니모달 AI가 큰 강점을 가진다고 강조했다. 즉 향후 네비게이션 AI, 피지컬 AI, 제조 AI 등 다양한 분야의 ‘버티컬 AI(특화 AI)’ 개발을 도울 수 있는 큰 틀이 되는 AI를 이번 기회에 마련하겠다는 것이다.
네이버는 장기적으로 이렇게 개발되는 ‘플러스 X’ AI들을 한 데 모을 수 있는 AI 에이전트 플랫폼을 구상하고 있다. 성 총괄은 “여러 개의 AI 에이전트를 사용하는 사용자들이 많은데, 그때마다 새롭게 사용자의 정보나 관심사들을 입력해야 AI 에이전트가 맥락을 이해할 수 있다”며 “여러 AI 에이전트를 모아놓은 플랫폼을 통해 사용자가 검색했던 정보(로그)들을 공유함으로써 이런 불편함을 없애고자 하는 것이 AI 에이전트 플랫폼의 핵심”이라고 설명했다.
특화된 AI가 늘어나면 여러 종류의 AI를 사용하고자 하는 수요 또한 늘어난다. 네이버는 이에 대비해 사용자 편의성을 극대화한 AI 에이전트 플랫폼 사업을 구축하겠다는 것이다. 성 총괄은 “옴니모달 AI가 플러스 X를 개발하는 데 기반이 되고, 플랫폼을 통해 사용자와의 접근성을 높여주는 것 모두 국내 AI 생태계를 확장하는 데 크게 기여할 수 있다”고 했다.
키워드 ③ 범국민 AI 프로젝트
성 총괄은 이번 국가대표 AI 사업을 통해 국민들이 범용적으로 사용할 수 있는 AI가 개발되기를 바란다고 덧붙였다. 현재 빅테크들이 개발 중인 프론티어 AI들은 성능은 뛰어나지만 가격이 매우 비싸다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 창업한 xAI의 ‘그록 4’의 월 사용료는 300달러(약 42만 원)다. 성 총괄은 “이에 대한 수요도 있겠지만 일반 국민이 수학 문제 하나 푸는데 수십 만원씩 내고 쓰라면 쓰겠냐”며 “우리의 목표는 AI 시장을 세분화해 국민들이 범용적으로 사용할 수 있는 수준의 성능, 가격의 AI를 개발하겠다는 것”이라고 했다.
그는 범국민이 AI를 사용함으로써 국가경쟁력도 강화될 것이라고 내다봤다. 앞서 골드만삭스는 AI가 국내총생산(GDP)의 7%를 끌어올릴 것이라고 전망했다. 성 총괄은 “7% 중 3~4%는 내수 시장에서 발생할 수 있을 것이라고 보고 있다”고 했다. 즉 네이버를 포함해 국내 AI 기업들이 개발한 AI도 국내 GDP 성장에도 기여할 부분이 있다는 것이다.
성 총괄은 “네이버가 잘하는 ‘(AI 기반의) 서비스’ 방식으로 국민들의 AI 역량을 강화하는 데 도움이 되고 싶다”고 했다.