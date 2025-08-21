혼다코리아, ‘스몰 펀 모터사이클’ 고객 확대 캠페인 실시

혼다코리아가 8월부터 10월까지 혼다 스몰 펀 모터사이클 보유 고객 및 신규 구매 고객을 대상으로 ‘달려! 내 스타일대로’ 캠페인을 실시한다.
혼다 스몰 펀 모델은 수동 변속 기어를 탑재한 125cc 이하의 소형 모터사이클이다. 개성 있는 주행 감각과 경쾌한 핸들링은 물론 혼다 특유의 감성적이고 개성 넘치는 디자인을 갖춘 것이 특징이다. 현재 국내에는 △슈퍼커브 △C125 △CT125 △몽키125 △ST125 △MSX 그롬총 6개 모델을 판매하며 모터사이클 입문 고객은 물론, 개성 넘치는 이동 수단을 찾는 고객들에게 폭넓은 선택지를 제공 중이다.
이번 행사는 스몰 펀 모델 고객 경험과 구매 혜택 확대를 위해 마련된 캠페인이다. 모터사이클을 처음 접하는 이들도 쉽고 친근하게 즐길 수 있도록 전국 혼다 스몰 펀 모델 전시 이벤트, 몽키125 오너 초청 이벤트인 ‘몽키 어택’, 슈퍼커브 구입 인증 이벤트 등 다채로운 이벤트로 구성돼 있다.
이 중 전국 혼다 스몰 펀 모델 전시 이벤트는 8월 30일부터 주말 간 총 3회차로 실시된다. 1회차는 8월 30~31일 서울 구로구 카페 9로평상, 2회차는 9월 6~7일 대전 카페 N&D, 3회차는 9월 13~14일 부산 카페 오르디에서 진행 예정이다. 현장 참여한 고객 중 3명에게는 추첨을 통해 슈퍼커브를 1대씩 증정할 예정이다. 또한 현장에서 혼다 스몰 펀 모델 계약 및 구매 고객에게는 20만 원 상당의 할인 혜택을 제공한다.
추가로 이번 캠페인의 일환으로 8~10월 내 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러와 판매점에서 스몰 펀 모델을 구매한 고객은 2종 소형(원동기) 면허 취득 비용 또는 혼다 에듀케이션 센터 비기너 매뉴얼 코스 수강료 중 한 가지 혜택을 지원받을 수 있다. 단 선착순 마감이다.
이지홍 혼다코리아 대표이사는 “혼다의 스몰 펀 모델은 단순한 이동 수단을 넘어 라이더의 개성과 라이프스타일을 표현하는 일상 속의 동반자와 같은 모터사이클”이라며 “이번 캠페인을 통해 더 많은 고객분들이 혼다 스몰 펀 모델을 경험하고 향유하길 바란다”고 말했다.
댓글 0