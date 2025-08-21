페라리 296 스페치알레 출시… 극소수에 선별 판매

페라리 극한의 기술이 집약된 공도용 스페셜 시리즈 최신작 ‘296 스페치알레’가 21일 국내 공식 출시됐다. 이는 브랜드 역사상 가장 강력한 V6 하이브리드 모델이자, 극한의 기술이 집약된 공도용 스페셜 시리즈 최신작이다.
이번 모델은 단순한 파생형이 아닌, 기존 296 GTB를 재정의한 ‘완전 신생의 스페셜 모델’이다. 성능은 물론, 경량화와 공기역학, 사운드, 제동 시스템 등 전방위적으로 혁신이 이뤄졌다.
296 스페치알레는 700마력의 V6 트윈터보 엔진과 180마력의 전기모터로 구성된 플러그인 하이브리드 파워트레인을 탑재했다. 이는 기존 296 GTB 대비 50마력 증가한 수치로, 현존하는 후륜구동 차량 중 가장 높은 출력이다.
정지 상태에서 시속 100km까지 도달하는 데 걸리는 시간은 단 2.8초, 시속 200km까지는 7.0초에 불과하다. 최고속도는 330km/h 이상. 여기에 전기 모드만으로 최대 25km 주행이 가능해 일상에서도 하이브리드의 실용성을 더했다.
296 스페치알레는 단순한 퍼포먼스 향상을 넘어, 레이싱 기술을 공도에 가장 가까운 형태로 구현한 차량이다.
특히 경량화가 돋보인다. 탄소섬유, 티타늄 등 경량 소재를 아낌없이 적용해 차체 중량을 기존 대비 60kg 감량했다. 파워트레인만 해도 9kg이 줄었다. 고속 안정성을 결정짓는 다운포스는 20% 증가해 시속 250km에서 435kg이라는 수치를 기록했다.
후면 사이드윙과 액티브 리어 스포일러, 프런트 루버 등은 르망 우승차 ‘499P’와 296 GT3의 기술을 반영한 결과다. 특히 ‘엑스트라 부스트’ 기능은 고성능 하이브리드 시스템의 진수를 보여준다. e마네티노의 퀄리파이 모드에서 코너 탈출 시 전기모터가 즉시 개입, 최대 토크 315Nm와 최고출력 180마력을 순간적으로 더해 트랙에서 랩타임을 극적으로 단축시킨다.
페라리 스페셜 시리즈는 철저한 한정 주문 생산을 원칙으로 한다. 전 세계적으로도 극소수의 생산량을 유지하며 국내에는 선별된 고객을 중심으로 공급될 예정이다.
이에 따라 296 스페치알레는 희소성과 브랜드 헤리티지를 겸비한 고부가 자산으로 평가받고 있다. 페라리의 기술력과 레이싱 철학, 이탈리아 감성이 결집된 이번 모델은 향후 중고 시장에서도 높은 가치 보존율을 유지할 것으로 전망된다.
김광철 FMK 대표는 “488 피스타 이후 6년 만에 국내에서 선보이는 스페셜 시리즈로서, 296 스페치알레는 단순한 고성능을 넘어선 ‘감성의 정점’을 경험하게 해주는 모델”이라며 “오직 페라리를 깊이 이해하는 고객만이 진정한 드라이빙 스릴을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.
