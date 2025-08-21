극장까지 달군 ‘케데헌’…북미 ‘떼창 이벤트’ 1000회 매진

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 해외 극장 상영 행사도 연일 흥행가도를 달리고 있다.
미국 영화전문매체 할리우드리포터는 20일(현지 시간) “미국과 캐나다에서만 1700개 극장이 케데헌 상영을 확정했다”고 보도했다. 또 전날 기준 1000회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했다.
넷플릭스는 앞서 15일 “특별한 케이팝 데몬 헌터스 따라보르기(싱어롱) 이벤트가 당신과 가까운 극장으로 찾아온다”며 극장 상영 소식을 알린 바 있다. 이에 따라 23, 24일 북미를 비롯해 영국, 호주, 뉴질랜드에서 케데헌 싱어롱 특별 상영회가 열린다.
그동안 미 극장가는 스트리밍 업체들과 작품 상영 기간 문제 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔다. 특히 넷플릭스 작품은 대부분 보이콧해왔는데, 이번 케데헌을 계기로 경쟁적인 상영에 나선 것으로 알려진다. 이번 행사에는 북미 주요 극장 업체인 리갈 시네마스와 시네마크 시어터스 등이 참여한다.
케데헌은 할리우드 영화사인 소니픽처스에서 한국계 미국인인 매기 강이 연출을 맡아 케이팝과 한국 문화를 주요 소재로 제작한 애니메이션이다. 이는 넷플릭스 역대 최고 시청 애니메이션으로 등극했으며, 영화의 오리지널사운드트랙(OST) 가운데 8곡이 최근 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’에 이름을 올리는 등 반향을 일으키고 있다.
