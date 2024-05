20주년 폭스바겐그룹코리아… 비영리 사회공헌재단 출범

폭스바겐그룹코리아가 23일 비영리 사회공헌재단인 ‘폭스바겐그룹 우리재단’을 출범하면서 한국 시장의 중요성을 다시금 강조하고 나섰다.폭스바겐그룹 우리재단은 폭스바겐그룹코리아가 한국시장 진출 20주년을 맞아 국토교통부의 인가를 얻어 설립한 비영리재단이다. 첨단자동차 분야에 기여한다는 목표로 지속가능한 성장과 기업의 사회적 책임 완수라는 두 가지 미션을 추진, 한국 사회의 신뢰받는 파트너로서의 역할을 이행해 나간다는 방침이다.교육과 환경, 지역사회에 초점을 맞춰 온 폭스바겐그룹코리아의 유산을 바탕으로, 앞으로 그룹 및 산하 네 개 브랜드(폴크스바겐, 아우디, 람보르기니, 벤틀리)의 공동의 재정적 지원을 통해 보다 적극적이고 체계적인 사회공헌 활동에 나설 계획이다.틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 “한국시장 진출 20주년을 맞이해 사회공동체의 일원 ‘우리’로서 사회에 보다 의미 있게 기여하고, 긍정적인 성장을 촉진하며, 지속가능한 미래를 함께 만들어 가고자 폭스바겐그룹 우리재단을 출범하게 됐다”라며 “재단 출범을 계기로 폭스바겐그룹코리아는 한국 고객들께 회사와 브랜드에 대한 신뢰를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.폭스바겐그룹 우리재단은 폭스바겐그룹코리아가 주력해 온 여러 사회공헌활동을 이어받아 ▲위: 런 (WE: Learn, 모빌리티 산업을 이끌 자동차 소프트웨어 인재를 양성하기 위한 교육 프로그램 운영) ▲위: 프리저브 (WE: Preserve, 탄소중립 달성 등 다양한 주제로 환경 프로그램 운영) ▲위: 셰어 (WE: Share, 사회적 소외계층을 지원하고 건강한 지역사회를 만들기 위한 나눔 프로그램 운영) 등 세 가지 주요 이니셔티브를 중심으로 사회적 가치 창출을 위한 활동을 전개할 예정이다.정진수 동아닷컴 기자 brjeans@donga.com