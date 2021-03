강남 핵심 입지서 만나는 명품 오피스텔

지난해 서울 송파구 문정동에서 공급돼 하이엔드 주거문화의 새 기준을 제시한 ‘르피에드’가 서울 강남의 중심 생활권을 누릴 수 있는 핵심 입지에서 두 번째 ‘르피에드’이자 대한민국 최초의 브랜디드 레지던스 공급에 나선다.브랜디드 레지던스란 ‘르피에드 in 강남’에서 처음으로 선보이는 주거 트렌드로, 주거 자체를 브랜드화해 모든 생활의 순간에서 ‘르피에드’의 브랜드 가치를 누릴 수 있는 주거 공간을 의미한다. ‘르피에드 in 강남’은 입주민의 삶 속에서 브랜드를 입고, 브랜드를 먹고, 브랜드에 사는 경험을 제공해 ‘르피에드’의 브랜드 가치를 어느 곳에서나 느낄 수 있는 ‘라이프타임 파트너’로 상품을 구성할 계획이다.‘르피에드 in 강남’이 들어서는 강남역 일대는 강남대로, 테헤란로, 서초대로 등 강남을 관통하는 트리플 대로가 만나는 지점이자 대한민국을 대표하는 비즈니스, 문화, 비전이 모이는 자리이다.삼성그룹이 둥지를 틀고 있는 삼성타운이 위치한 테헤란로 일대는 우리나라의 상징적인 업무지구로 유명하다. 강남대로와 강남역 일대는 국내에서도 손꼽히는 상권이다. 여기에 서울시와 서초구는 서초대로 인근을 대상으로 한 ‘서초로 지구단위계획 재정비안’을 내놓았다. 정비안에 따르면, 대기업 부지, 코오롱 부지, 삼성 부지, 라이온미싱 부지 등을 특별계획구역으로 지정한다. 대기업 부지의 경우 최고 높이를 250m까지 높이는 것이 가능해지고, 코오롱 부지, 라이온미싱 부지 등도 주거, 상업, 업무시설이 결합된 복합타운으로 조성을 추진한다. 이 사업이 원활히 진행될 경우 삼성타운을 포함해 총 8만6000m²의 대규모 주거복합단지가 형성돼 강남 중심지에 위치한 국내 대표 주거복합단지로 자리매김할 전망이다.특히 강남 지역의 오랜 숙원으로 꼽히는 경부고속도로 지하화 및 상부 공원화 사업도 추진해 강남의 가치 상승에 대한 기대감이 더욱 커진 상황이다. 이는 서울 진입의 관문이자 국토 도로 체계의 ‘대동맥’ 역할을 하고 있는 경부고속도로 서울 구간(한남 나들목∼양재 나들목) 약 6.4km 구간을 지하화하는 사업으로 강남권 초대형 개발 호재로 꼽힌다.‘르피에드 in 강남’은 미래 가치까지 갖춘 탁월한 입지 환경과 함께 입주민을 위한 다양한 서비스도 제공한다. 지난해 공급된 ‘르피에드 1차’에서 호평받았던 어메니티와 컨시어지 서비스를 더욱 강화해 ‘르피에드’만의 편리한 생활과 프리미엄 라이프 스타일에 맞춘 주거문화를 선보일 예정이다.먼저 발레파킹 서비스를 비롯해 하우스 키핑, 버틀러 서비스, 스타셰프가 선보이는 수준 높은 조식 서비스 등 입주민의 편의를 생각한 컨시어지 서비스가 제공된다. 또한, 피트니스 시설, 프라이빗 스토리지, 피에드 풀 등 프리미엄 라이프를 즐길 수 있는 특화 어메니티도 마련된다. 여기에 어반 스파 공간까지 조성돼 입주민들의 삶의 질이 더욱 향상될 것으로 기대된다.특히, 조식 서비스는 퓨전 아시안 스타일의 요리를 선보이고 있는 스타셰프 최석이 셰프가 제공할 예정이다. 최 셰프는 일본계 미국인 스타 셰프인 마사히루 모리모토 셰프에게 사사하고 귀국해 2013년부터 자신의 이름을 건 석이 by 석이테이블을 운영하고 있는 스타셰프다.인테리어는 일부 타입에 한해 각각의 평면을 획일화된 유닛이 아니라 입주자가 추구하는 라이프 스타일에 따라 공간을 선택할 수 있도록 했다. 또한 예술작품 수준의 외관 설계도 선보일 예정이다. 고대 로마 시대와 르네상스 시대의 대표적 건축양식인 아치형 설계를 적용해 특색 있는 고품격 외관을 갖출 전망이다.‘르피에드 in 강남’은 입주민의 모든 생활에 함께할 수 있는 다양한 PB(Private Brand·자체 브랜드)상품도 선보일 계획이다. ‘르피에드 in 강남’ 론칭과 함께 생활 전반에서 ‘르피에드’ 브랜드를 경험할 수 있는 상품들을 선보인다. ‘르피에드 in 강남’ 내에 들어설 예정인 피에드 스토어에는 여행, 생활, 라이프스타일 등 생활 속에서 필요한 상품들을 제공할 계획이다. 입주민들이 삶의 다양한 순간 속에서 ‘르피에드’의 브랜드 가치를 누릴 수 있도록 오직 ‘르피에드’ 입주민만을 위해 개발한 상품으로만 구성할 계획이다.한편, ‘르피에드 in 강남’은 오피스텔로 공급에 나서 강도 높은 부동산 규제에서 상대적으로 자유롭다. 각종 세금 절감 혜택은 물론이고 아파트와 달리 청약통장이 필요 없고 상대적으로 자유로운 대출이 가능하며 자금 조달 계획서 제출 의무도 없다.2018년부터 강남권을 중심으로 공급이 활성화된 고급 주거상품 시장은 고소득층의 수요자를 중심으로 뜨거운 인기를 얻고 있다.부동산 전문가는 “최근 하이엔드 상품에 대한 관심이 높아지면서 수요층도 크게 늘어나고 있는 상황으로 고급 주거상품의 시세도 가파르게 상승하고 있는 중”이라며 “새롭게 공급하는 단지의 경우 최신 서비스와 시설을 갖추고 시세 상승에 대한 기대감도 높아 고급 주거상품을 원하는 수요자라면 신규 공급 단지에 관심을 가져볼 만하다”고 말했다.한편, 하이엔드 수요를 위한 특별한 주거 가치를 누릴수 있는 ‘르피에드 in 강남’은 서울 서초구 서초동 1321-7, 8에 들어서며 지하 7층∼지상 19층, 140실 규모다. 현재 분양 중이며 본보기집인 ‘르피에드 갤러리’는 청담사거리 인근(강남구 도산대로 517)에 있다.태현지 기자 nadi11@donga.com